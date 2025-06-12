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中國廁所有門！鄉民細數館長「稱讚中國項目」：像從古代穿越回來

館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」。（翻攝自YouTube）館長赴中國展開自稱的「和平大使之旅」。（翻攝自YouTube）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「館長」陳之漢日前搭機到中國上海稱要展開和平之旅，並在當地進行直播，抵達上海後連連稱讚，光是廁所就提好幾遍，不只廁所要稱讚，還有掃碼販賣機，還有鄉民發文統整起館長稱讚的細項，引發熱論。

館長近日在中國開直播，日前聊到中國奶茶時，還說台灣奶茶一杯要價800元台幣，驚呆不少台灣人，還說外界認為中國「言論自由」極為敏感，親自走訪的他卻覺得，中國和台灣一樣民主自由，只差不能對習近平飆罵髒字。

就有鄉民好奇發期討論「館長目前為止稱讚了中國哪些事情」，內文提到館長目前為止稱讚了樹木、冰箱、高樓還有筷子好漂亮，網友們則在留言區接力，「廁所有門，還很Fashion」、「夜生活超棒但夜店沒人」、「還有稱讚旁邊沒種樹的地板沒葉子很乾淨」，更有網友笑說館長像從古代穿越回來的。

館長這次在上海當起和平大使，連平常在直播爆粗口習慣都收斂許多，就有網友偷酸「中國治好了館長的幹幹病」，館長則說平常直播就像一場秀，講髒話是開玩笑形式，跟人面對面時如果用直播那套方式講話顯得不夠尊重。

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