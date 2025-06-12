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娛樂 最新消息

韓星殷志源宣布再婚！離婚13年娶小9歲新娘 YG證實了

殷志源宣布再婚。（翻攝自IG）殷志源宣布再婚。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕47歲的韓星殷志源今天（12日）傳出再婚的消息，其所屬經紀公司YG娛樂證實，他近期已經拍攝婚紗照，今年將低調舉行婚禮。

殷志源不但是偶像團體「水晶男孩」的人氣成員，也是韓綜上的熟面孔，今天一早《SPOTV NEWS》報導，殷志源的再婚對象是小她9歲的造型師，兩人因為工作認識，進而交往發展為戀人，最近決定結婚。目前殷志源正在為二婚作準備，與女友拍攝婚紗照，兩人將於今年內完婚。

殷志源即將再度成為人夫。（翻攝自IG）殷志源即將再度成為人夫。（翻攝自IG）

經紀公司YG娛今天證實消息，表示兩人將在家人的陪伴下，於今年完成婚禮，希望大家以溫暖的目光守護著他們。

殷志源曾經有過一段婚姻，他在2010年4月結婚，兩年就離婚收場，13年後重拾愛情。事實上，他在節目上多次表達想要再婚的意願，曾在《Love After Divorce 4》表示：「我有再婚的想法，我不是不婚主義者。」在《做家務的男人們2》則表示，如果不結婚，就要孤獨死了。

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