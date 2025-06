翁倩玉高流演唱會記者會;白冰冰人形立牌(左起)、翁倩玉、周思潔。(記者陳奕全攝)

〔記者陽昕翰/台北報導〕國寶級天后翁倩玉昨天舉辦記者會,宣布8月將在高雄開唱,玉女歌手周思潔帶著白冰冰的看板來站台,她們三人當年都曾赴日本發展,是華人在日本藝能界的重要代表。

白冰冰因為工作未能到場,特別錄製影片表達祝福,更與友人合唱翁倩玉的歌曲,讓翁倩玉笑得合不攏嘴。周思潔則表示,自己非常崇拜前輩翁倩玉,多年來總是擦身而過,這次能夠仰望偶像,感到非常幸福。

翁倩玉8月2日將在高流舉辦「Thank you for your smile」演唱會,今年75歲的她保養得宜,外界好奇天后是否還想談戀愛,她大方回應:「人生有很多可能性,80歲也可以,看對象會不會喜歡我」,羞認目前身旁有幾位可以喝茶的對象。

除了演藝工作的成就,翁倩玉近來更獲頒台南國立藝術大學名譽藝術博士,肯定她在藝術、版畫上的成就,讓她開心不已。

