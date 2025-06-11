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劉品言3年前拜「這間」月老廟 許效舜見證「靈驗巧合」曝細節

劉品言之前在《花甲》去台南拜月老。（翻攝自YT）劉品言之前在《花甲》去台南拜月老。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言日前在社群宣布雙喜臨門好消息，老公是小她3歲的男星連晨翔，兩人將迎來新生命誕生，消息曝光獲得滿滿祝福。而她過去在《花甲少年趣旅行》拜台南月老的影片也被翻出，當時與劉品言一起錄《花甲》的許效舜也開心送上祝福，分享當時細節。

相關新聞：聽聞劉品言懷孕嚇傻！楊謹華竟猜「孩子爸是春風」

看到月老給聖杯後劉品言（右）與許效舜開心擊掌。（翻攝自YT）看到月老給聖杯後劉品言（右）與許效舜開心擊掌。（翻攝自YT）

劉品言3年前與許效舜、呂雪鳳、宋偉恩等人拍攝實境節目《花甲》，當時許效舜帶著他們到台南祀典武廟拜月老，當時劉品言拜拜祈求「希望3年內能出現好姻緣」，許效舜還在旁補充「幫她找到有能力在台北買房的老公」，當時月老都給了聖杯，當時還有一對燕子飛進月老祠裡，象徵著吉兆。

許效舜（左）得知劉品言喜訊直呼很替她開心。（記者潘少棠攝）許效舜（左）得知劉品言喜訊直呼很替她開心。（記者潘少棠攝）

如今許效舜得知劉品言喜訊直呼很替她開心，憶起當時情節許效舜笑說：「女生洗澡為什麼要關窗戶，男生洗澡關窗戶是怕鳥飛出去，女生是怕鳥飛進來，鳥來了就是好事，喜鵲來報喜。」也說劉品言當時拜的很虔誠，也很開心她的戀情開花結果。

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