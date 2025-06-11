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聽聞劉品言懷孕嚇傻！楊謹華竟猜「孩子爸是春風」

楊謹華出席牙套上市活動。（記者陳奕全攝）楊謹華出席牙套上市活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華今擔任Zenyum綻雅代言人，恰巧好友劉品言雙喜臨門，和連晨翔登記結婚還升格當新手爸媽。她提到劉品言公開喜訊的前陣子，就在她和劉品言、宋芸樺和夏于喬的「四纖女」群組宣布好消息，只是楊謹華一聽到懷孕，震驚到定格，第一個問題竟是「請問是誰的」，因她只知道劉品言有約會對象，不知交往對象是誰，後來劉品言要她猜，楊謹華卻一直猜錯，她笑說：「我還把春風都講出來。」

她指出「四纖女」有個不成文約定，只要有重磅消息，就要開視訊會議公告大家，為了顧及在美國的宋芸樺時差，她們約週六晚上視訊。楊謹華雖把時間記下，卻忘記這件事，洗澡洗到一半包著頭巾、浴巾衝出浴室參與，但大夥早已開聊了15分鐘，錯過3人同喜的時刻。

劉品言（左起）5月和楊謹華、夏于喬聚會，看不出孕肚。（翻攝自IG）劉品言（左起）5月和楊謹華、夏于喬聚會，看不出孕肚。（翻攝自IG）

劉品言在鏡頭的那一端一講出「我懷孕了」之際，楊謹華嚇到定格，她苦笑說：「看著其他人沒反應，我原本以為『你們在鬧嗎？在懲罰我遲到嗎？』」愣了1分鐘才相信這是事實。

去年8月劉品言生日時，連晨翔也有參與派對，但當時劉品言像是介紹好友一樣，並沒有特地稱「這是我男友」，因此楊謹華不知道他們在交往。

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然而4月中上架的訪談節目《誰來演戲》，楊謹華在節目中提到自己從認識劉品言後，就一直想替她介紹對象。楊謹華今解釋：「這是以前，我是在節目中跟她聊起這段往事。」她說劉品言是個貼心又喜歡照顧別人的人，若另一半能讓她備感呵護，一定相當幸福。

楊謹華出席牙套上市活動。（記者陳奕全攝）楊謹華出席牙套上市活動。（記者陳奕全攝）

至於是否要當劉品言孩子的乾媽，楊謹華認為要收乾兒子、乾女兒必須深思熟慮，「因為是一輩子的事」。她現在有個乾女兒，是胡瓜乾女兒香蜜拉的5歲女兒，至於自己是否想當媽？她依舊老話一句，拋出「隨緣」兩字，楊謹華笑說自己和老公逛街時看到小孩小小的鞋，「我和先生看到都會駐足很久，因為太可愛！」

此外，9月金鐘即將放榜，她今年有2部作品報名，分別是《影后》報名戲劇類女主角和《今夜一起為愛鼓掌》的戲劇類女配角，拿過一次壓力會不會變小？她解釋壓力這件事通常在典禮宣布「得獎的是」之際，她說：「不然前面都一樣。」

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