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當兵變胖？BTS柾國當「炊事兵」今退伍 合體智旻笑喊：要減肥了

韓國人氣男團BTS員智旻（左）和柾國今日退伍，直播中兩人直呼等不及要趕快回到「最佳體態」再站上舞台。 （翻攝自Weverse）韓國人氣男團BTS員智旻（左）和柾國今日退伍，直播中兩人直呼等不及要趕快回到「最佳體態」再站上舞台。 （翻攝自Weverse）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男團愛豆「當兵變胖」算職災嗎？繼昨（10）日韓國人氣男團BTS「防彈少年團」隊長RM、V結束兵役，今（11）日另兩名成員智旻和柾國也結束軍旅生涯，即將回歸舞台。兩人透過粉絲交流平台「Weverse」進行直播，聊天中除了分享軍中趣事，也不忘爆料成員糗事，炊事兵退伍的柾國，提到服役期間體重增加，和智旻在直播中不忘互虧「真的該減肥了」！  

BTS成員柾國（左）和智旻在完成18個月的義務兵役後，於韓國京畿道漣川郡的一座公共體育場向粉絲們致意。（歐新社）BTS成員柾國（左）和智旻在完成18個月的義務兵役後，於韓國京畿道漣川郡的一座公共體育場向粉絲們致意。（歐新社）

智旻以去年退伍的團員勉勵自己：「J-Hope和Jin退伍後都非常努力，看到他們的樣子，我們覺得自己好像還差很多。」

接著話峰一轉，突然提到：「我當下士的時候，休假時曾和成員們相約喝酒。看到V時，我還以為他要退休了呢，他長胖了不少，讓我很驚訝。但是看到他昨天退伍時的模樣，發現他竟然已經恢復了原來的身材，所以覺得他肯定很努力地減肥。」自嘲自己還不夠努力，並承諾很快就會以「更好的面貌」向粉絲們展現自己。

相關新聞：「BTS」回到人間！Jimin、柾國退伍「千名粉絲」迎接

智旻和柾國兩人今（11）日 上午一起從京畿道漣川郡第5砲兵旅退伍。兩人k於2023年12月一起入伍，在第5師砲兵旅分別擔任砲手和炊事兵。

柾國曾在個人社群透露自己在軍中很會做飯，大部分的韓食都做過，讓粉絲敲碗他退伍後一定要開美食烹飪直播秀。（翻攝自IG）柾國曾在個人社群透露自己在軍中很會做飯，大部分的韓食都做過，讓粉絲敲碗他退伍後一定要開美食烹飪直播秀。（翻攝自IG）

BTS目前已有6名成員服完兵役，包括去年退伍的Jin和J-Hope，昨天退伍的RM和V，只剩目前還在軍中擔任社會服務福利官的Suga，預計將於21日退伍，距離以「完全體」回歸指日可待，讓ARMY（粉絲名）都十分興奮。

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