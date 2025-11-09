朱孝天頻頻暴雷無緣合體F4 剪綵當老闆認了「結束一些不好的事情」

朱孝天確定不會和F4合體巡演，他也自己開起公司當老闆。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成的F4，今年兩度合體引起全球《流星花園》粉絲關注，原本期待明年有機會看到4人同台展開大巡演，不過成員之一的朱孝天多次在直播中提前暴雷重要訊息，因此合體計畫出現大變化，他確定不在合體合作計畫中，而剛好朱孝天也在社群分享影片，為新公司剪綵慶祝，對自己也有新的期許。

熱鬧的舞龍舞獅助陣，朱孝天還端起金元寶，一片喜氣洋洋，他談到：「人生新篇章，感恩支持，一起成長！願公司與夥伴們事業長虹，前程似錦。」過去他多次提到自己其實不適合演藝圈，平常沒事也不會和F4另外3人聯絡。據悉，F4合體方向有變化，相信音樂今表示：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」回應中只提到3人，主要應該是少了朱孝天。

此外，朱孝天在新公司開幕剪綵上談到：「看別人說很輕鬆，自己要講壓力大，沒想到莫名其妙走到這一步，我們在這行也爬了好一陣子，結束了一些不好的事情，來到一個更好的開端，生平第一次自己開公司當老闆，希望我的合夥人，我的藝人多多支持我， 指正我，還有很多東西要學習，我會在這條路上努力學習。」朱孝天新公司名為「磐音傳媒」，應該和他熟悉的演藝圈工作仍有相關。

