黃明志延押期將屆滿出現重大變數 謝侑芯命案急轉有原因

謝侑芯發生命案兩週後才轉為謀殺案偵辦，引發網友關注。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣網紅謝侑芯10月22日命喪吉隆坡一家高級飯店，但命案發生兩週之後才轉為謀殺案偵辦，並牽扯到馬來西亞歌手黃明志，不少大馬民眾質疑為何事發兩週才進行調查？大馬的內政部長拿督賽夫丁也給出答案。此外，黃明志遭延押接受調查，原本表訂日期是到明（10）日，但目前警方考慮再次申請繼續延押，最後會有什麼結果，網友也好奇坐等消息。

對於民眾質疑，謝侑芯命案發生兩週才朝謀殺案辦案，根據大馬多家媒體報導，內政部長賽夫丁表示：「在收集了初步證人陳述與相關證據，才會對此進行法律分類，並依此制定調查方向。」並強調：「警方需在最恰當與合理的法律框架下，追尋真相、維護公義。」

請繼續往下閱讀...

黃明志歌迷好奇警方調查結果，是否有機會讓他重新來過？（翻攝自YouTube）

黃明志因被警方鎖定是謝侑芯生前最後接觸對象，因此一度發出通緝，最後他在11月5日凌晨一點多現身到警局報案兼報到，接受調查，律師透露，他之所以要針對謝侑芯過世意外事件報案，也是自保方式之一，讓警方可以深入調查。

之前黃明志是在11月5日凌晨一點10分左右現身警局到案說明，原本警方預計延押他7天，不過黃明志律師表示，當時案情發生已經14天了，最後成功爭取減少一天，改為延押6天，不過或許是案情太複雜，有太多事情需要釐清，如今傳出警方明天將在申請延押，最終黃明志要被拘留在警局多久？外界都很關注。

對於黃明志捲入謝侑芯命案，死忠粉絲至今難以接受，都希望最後調查結果他是清白的，黃明志過去唱過一首《如果我一無所有》，粉絲覺得現在聽來心情更是複雜，調查結果能否挽救他翻車的形象，一如歌詞所唱「讓我重新再來過」，或許也是眾多網友好奇想知道的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法