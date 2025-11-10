自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾敬驊當兵剃頭好暴力！《想見你》班底就要他：不演就賣韓國

程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席《如果我不曾見過太陽》金馬放映。（記者王文麟攝）程予希（左起）、李沐、曾敬驊、江齊出席《如果我不曾見過太陽》金馬放映。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Netflix台劇《如果我不曾見過太陽》前兩集今天（10日）在金馬影展首映，該劇是由《想見你》班底操刀，找來曾敬驊、李沐、程予希及江齊演出，製作人麻怡婷透露，曾敬驊是殺人魔李壬曜的首選，當時情勒曾敬驊的經紀人：「如果他不演，我就把劇本賣給韓國！」笑翻眾人。

《如果我不曾見過太陽》團隊相中曾敬驊演男主角，如果他不演就把劇本賣給韓國。（記者王文麟攝）《如果我不曾見過太陽》團隊相中曾敬驊演男主角，如果他不演就把劇本賣給韓國。（記者王文麟攝）

曾敬驊。（記者王文麟攝）曾敬驊。（記者王文麟攝）

對於與《想見你》團隊合作，曾敬驊表示，其實最期待的還是故事本身，看完一集劇本又想再看一集，想知道這個角色到底怎麼了。不過由於《如果我不曾見過太陽》總共有兩季，曾敬驊表示還沒有過一次拍兩季的經驗，思考了一下決定挑戰，麻怡婷也大讚「我只能說你好有眼光」。

曾敬驊。（記者王文麟攝）曾敬驊。（記者王文麟攝）

曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾演殺人魔李壬曜，與金馬影展上可愛的模樣截然不同。（記者王文麟攝）曾敬驊在《如果我不曾見過太陽》飾演殺人魔李壬曜，與金馬影展上可愛的模樣截然不同。（記者王文麟攝）

曾敬驊今年憑藉著電影《我家的事》入圍男配角，演出電影《大濛》則獲選為金馬開幕片，《如果我不曾見過太陽》則是下半年最受矚目台劇，行程滿檔，他坦言因為3部戲接著拍，拍到《太陽》時的疲憊無力感，剛好符合李壬曜一角。

曾敬驊。（記者王文麟攝）曾敬驊。（記者王文麟攝）

曾敬驊。（記者王文麟攝）曾敬驊。（記者王文麟攝）

片中他「寸頭」的造型頗受好評，原來這還是他自己剃！他稱這是繼當兵之後最短的髮型，回憶起當時服兵役，頭髮交給「髮婆」處理，笑說：「阿姨比較暴力！」被問到喜歡什麼樣的髮型？他笑說自己比較極端，「要嘛很短、要嘛很長。」

李沐戲外苦練芭蕾，戲拍完後竟大哭。（記者王文麟攝）李沐戲外苦練芭蕾，戲拍完後竟大哭。（記者王文麟攝）

為了要演出高中生，曾敬驊還與李沐一起重溫剛出道時做過的表演功課、日記，笑說當時很生澀，發生不少糗事。李沐則為戲苦練芭蕾，笑說自己原本就是筋很硬的人，加上跳舞也富含感情，對她來說是非常大的挑戰。在一場跳芭蕾的戲結束之後，她在教室大哭，了解那支舞的含意之外，也是放下了重擔。

曾敬驊。（記者王文麟攝）曾敬驊。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中