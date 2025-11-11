600年一遇公主 挪威恐迎來第一位女王

北歐挪威王室的英格麗雅麗珊德拉公主（Ingrid Alexandra），不但是史上「最酷公主」，還有可能成為挪威600年來首位女王。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女人當家的時代已然來臨，來自北歐挪威王室的英格麗雅麗珊德拉公主（Ingrid Alexandra），不但是史上「最酷公主」，還有可能成為挪威600年來首位女王。私下熱愛滑雪、衝浪等極限運動的英格麗公主，18歲成人禮時就完成了挪威王室傳統的「皇家後座」飛行，她親自坐上F-16戰鬥機後座翱翔天際，鳥瞰國土山河。19歲時又實現跳傘夢想，在軍方特種部隊協助下從2萬英尺高空高開傘跳下，帥氣指數破表。

英格麗公主文武雙全，已在國際嶄露頭角。（翻攝自IG）

歐洲王室悄然翻開女性當家扉頁，比利時的伊莉莎白（Princess Elisabeth of Belgium）、荷蘭的艾瑪莉亞（Princess Catharina-Amalia）、西班牙的蕾奧諾爾（Princess Leonor）等，紛紛走向軍校、議會、外交舞台，最受矚目的就是挪威的英格麗公主。她不僅參與戰機飛行體驗、跳過傘、還拿過衝浪冠軍，在退伍後還直接飛去澳洲當大學生。

挪威皇室一向以親民聞名，英格麗公主甜美有親和力，更因為長相酷似英國凱特王妃，而獲得媒體暱稱「小凱特」，身上既有皇室的優雅教養且懷抱著鬚眉不讓巾幗的勇氣。

英格麗公主19歲時實現跳傘夢想，在軍方特種部隊協助下從2萬英尺高空高開傘跳下。（翻攝自IG）

17歲當傘兵，21歲投身公益的英格麗公主，可說能文能武，加上無比的親和力，讓她在各個領域都狂收好評。

1990年挪威憲法修改，引入了「長子長女皆可繼承」的打破絕對長子繼承制，確立女性和男性享有平等繼承權。如果一切順利，英格麗公主將成為自15世紀以來挪威首位女王！光是這一點就讓整個北歐社會振奮不已：這不僅是王室家務事，更象徵著性別平權的新里程碑。

