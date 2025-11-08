「立冬暖日」2026迎吉！12生肖「補運、調頻」眉角總整理

立冬向來被視為是「祈福、轉運、補運」的重要時機，及早布局2026順軌，12生肖「眉角」各有不同。（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年立冬，全台天氣回溫趨暖，不少人好奇，對12生肖而言，「出大太陽」是否意謂吉兆，若想及早布局2026運勢，又該注意哪些眉角？

對此疑問，「命理界氧氣美女」菲菲老師以一句俗諺解惑，「天地換息，氣歸於根，承氣入冬，藏勢養福」，菲菲老師強調，立冬是藏勢也是轉勢的開始，翻查古籍不難發現，立冬向來被視為是「祈福、轉運、補運」的重要時機，更是「天時」與「人運」同頻的一刻，當人學會與天氣同步，時間就會成為最忠實的助力，若懂得順天而行，運勢也自然跟著轉順。

古人於立冬日設祭祀、祈年、補運之儀，象徵「謝秋之成，迎冬之福」，正是為了順應天地氣轉，讓命運也隨之歸位，重新整序。

以今年立冬為例，菲菲老師建議，此時不適合躁進，而應調整步伐，「天在養息、地在蘊氣」，凡事若能順著節奏慢下來、穩下來，反而更能看清楚下一步方向，及時調頻、校正定位，提早為2026開春舖陳「順軌」。

➤子鼠｜水旺得勢，心定則順

立冬水氣當令，你的靈感與直覺特別敏銳，思緒清晰、判斷準確。這是「重新整合」與「盤點資源」的時期，越穩越有收穫。資源開始回流，停滯的事有望重新推進；年底前將迎來成果落地的喜訊。

．宜：規劃明年方向、整理帳務與計畫。

．忌：情緒用事、衝動投資。

．運氣養成法： 睡前靜坐3分鐘，心定則氣聚，財能自流。

➤丑牛｜土受水滲，養氣補元

水旺時期，能量轉內，身心都需要調整步伐。越慢越穩，越能累積真正的底氣。努力的成果將逐漸顯現，信任與穩定回到身邊；財氣與人脈都會在穩中生長。

．宜：早睡早起、穩定節奏。

．忌：逞強硬撐、過度操勞。

．運氣養成法： 早餐加一碗溫粥，象徵養元氣、補財氣。

➤寅虎｜木潛土中，靜養蓄勢

外在節奏放緩，是讓你「修功底、養精神」的階段。別急著衝，時間正在替你準備新方向。新的契機正在成形，將為你帶來轉向的力量；過往的努力終將在明年初開花結果。

．宜：學習、進修、沉澱靈感。

．忌：情緒化行事、與人爭強。

．運氣養成法： 閱讀或書寫能讓你穩定頻率、開啟遠見。

➤卯兔｜木受水滋，靈感漸生

立冬水木相生，想法多、靈感強，貴人與合作能量也在靠近。先完成舊案、再啟新局，是最順的節奏。靈感與創意湧現，合作契機逐漸浮現；年底前有望收到令人振奮的邀約或好消息。

．宜：整理合作關係、完成未竟事。

．忌：說得多、做得少。

．運氣養成法： 每天泡茶片刻，安神聚氣、靈感自來。

➤辰龍｜土中藏水，勢緩而養

事業進入調整期，別急著出手。你正在養「長線實力」，根穩之後自然有回報。你的布局正在被命運看見，長線投資開始發酵；年底可望迎來穩定的資源與支持。

．宜：內部整合、修正架構。

．忌：急功近利、想一步到位。

．運氣養成法： 每日書寫一句當下的感謝，讓思緒落地、心氣歸根，福氣自會長成穩定的力量。

➤巳蛇｜火退入藏，氣伏而靜

火退入藏，宜靜不宜動。你正進入養精蓄銳期，少言多觀，能避開許多無謂消耗。身心回復平衡，靈感與氣勢將在沉靜中甦醒；下一波的運勢，正等你滿血啟動。

．宜：調整作息、節制社交。

．忌：焦慮、過度操心。

．運氣養成法： 每日以溫熱毛巾敷頸肩五分鐘，舒筋活氣、化解積鬱，讓能量重新流動。

➤午馬｜火衰遇水，宜守宜藏

水旺火弱，別硬撐。這個月適合休息、學習、整理節奏，不宜盲動。當你放慢腳步，方向與答案會自然浮現；新的任務或資源將在不經意中靠近。

．宜：整理環境、專注一事。

．忌：熬夜、亂花錢。

．運氣養成法： 晨曬陽光十五分鐘，補陽氣、穩氣場。

➤未羊｜土遇水潤，思穩行緩

人際與情緒都在重新洗牌，越柔軟越能前進。別抗拒變動，它正在替你開新局。關係中將出現理解與支持，讓你重新找回信任；心境安定後，事業與金錢也會自然順行。

．宜：調整步伐、誠實溝通。

．忌：鑽牛角尖、逞強對抗。

．運氣養成法：在書桌放一顆天然石或水晶，穩定能量場。

➤申猴｜金生水旺，事業重整

合作與資源進入重整階段。聚焦核心、整合關係，是重新起盤的關鍵。工作穩中見升，表現開始被看見；新的任務將為你開啟長遠的成長空間。

．宜：整理資料、整頓財務。

．忌：多線分心、過度承諾。

．運氣養成法： 定期清理桌面，理氣亦理運。

➤酉雞｜金氣返內，修正節奏

節奏放慢是好事，讓你有時間整頓。凡事先收心，再行動。壓力逐漸減輕，生活節奏回到掌握之中；年底將迎來新的穩定與踏實感。

．宜：檢討計畫、調整方向。

．忌：爭執、強勢表態。

．運氣養成法：焚香一柱靜坐，氣清則運順。

➤戌狗｜土遇水壓，學習放鬆

責任感強，卻易陷壓力。別讓「要完成」變成束縛，鬆開一點更順。你的堅持將轉為實際成果；放鬆之後，靈感與信心也會重新流動起來。

．宜：聚焦當下、維持生活節奏。

．忌：過度追求完美。

．運氣養成法：夜間聽輕音樂冥想5分鐘，釋壓安神。

➤亥豬｜同氣相應，勢旺可用

立冬主水，你的運勢同步轉強。機會多、貴人近，行動越明確，成果越快顯現。財運與成果並進，努力將獲得明顯回報；年底可望迎來好消息或實質進帳。

．宜：主動提案、展現實力。

．忌：分心多想、猶豫不決。

．運氣養成法：書寫「專注一事」貼於案前，聚焦即富。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





☆民俗說法僅供參考☆

