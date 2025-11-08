自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「立冬暖日」2026迎吉！12生肖「補運、調頻」眉角總整理

立冬向來被視為是「祈福、轉運、補運」的重要時機，及早布局2026順軌，12生肖「眉角」各有不同。（菲菲老師提供）立冬向來被視為是「祈福、轉運、補運」的重要時機，及早布局2026順軌，12生肖「眉角」各有不同。（菲菲老師提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年立冬，全台天氣回溫趨暖，不少人好奇，對12生肖而言，「出大太陽」是否意謂吉兆，若想及早布局2026運勢，又該注意哪些眉角？

對此疑問，「命理界氧氣美女」菲菲老師以一句俗諺解惑，「天地換息，氣歸於根，承氣入冬，藏勢養福」，菲菲老師強調，立冬是藏勢也是轉勢的開始，翻查古籍不難發現，立冬向來被視為是「祈福、轉運、補運」的重要時機，更是「天時」與「人運」同頻的一刻，當人學會與天氣同步，時間就會成為最忠實的助力，若懂得順天而行，運勢也自然跟著轉順。

古人於立冬日設祭祀、祈年、補運之儀，象徵「謝秋之成，迎冬之福」，正是為了順應天地氣轉，讓命運也隨之歸位，重新整序。

以今年立冬為例，菲菲老師建議，此時不適合躁進，而應調整步伐，「天在養息、地在蘊氣」，凡事若能順著節奏慢下來、穩下來，反而更能看清楚下一步方向，及時調頻、校正定位，提早為2026開春舖陳「順軌」。

➤子鼠｜水旺得勢，心定則順

立冬水氣當令，你的靈感與直覺特別敏銳，思緒清晰、判斷準確。這是「重新整合」與「盤點資源」的時期，越穩越有收穫。資源開始回流，停滯的事有望重新推進；年底前將迎來成果落地的喜訊。

．宜：規劃明年方向、整理帳務與計畫。

．忌：情緒用事、衝動投資。

．運氣養成法： 睡前靜坐3分鐘，心定則氣聚，財能自流。

➤丑牛｜土受水滲，養氣補元

水旺時期，能量轉內，身心都需要調整步伐。越慢越穩，越能累積真正的底氣。努力的成果將逐漸顯現，信任與穩定回到身邊；財氣與人脈都會在穩中生長。

．宜：早睡早起、穩定節奏。

．忌：逞強硬撐、過度操勞。

．運氣養成法： 早餐加一碗溫粥，象徵養元氣、補財氣。

➤寅虎｜木潛土中，靜養蓄勢

外在節奏放緩，是讓你「修功底、養精神」的階段。別急著衝，時間正在替你準備新方向。新的契機正在成形，將為你帶來轉向的力量；過往的努力終將在明年初開花結果。

．宜：學習、進修、沉澱靈感。

．忌：情緒化行事、與人爭強。

．運氣養成法： 閱讀或書寫能讓你穩定頻率、開啟遠見。

➤卯兔｜木受水滋，靈感漸生

立冬水木相生，想法多、靈感強，貴人與合作能量也在靠近。先完成舊案、再啟新局，是最順的節奏。靈感與創意湧現，合作契機逐漸浮現；年底前有望收到令人振奮的邀約或好消息。

．宜：整理合作關係、完成未竟事。

．忌：說得多、做得少。

．運氣養成法： 每天泡茶片刻，安神聚氣、靈感自來。

➤辰龍｜土中藏水，勢緩而養

事業進入調整期，別急著出手。你正在養「長線實力」，根穩之後自然有回報。你的布局正在被命運看見，長線投資開始發酵；年底可望迎來穩定的資源與支持。

．宜：內部整合、修正架構。

．忌：急功近利、想一步到位。

．運氣養成法： 每日書寫一句當下的感謝，讓思緒落地、心氣歸根，福氣自會長成穩定的力量。

➤巳蛇｜火退入藏，氣伏而靜

火退入藏，宜靜不宜動。你正進入養精蓄銳期，少言多觀，能避開許多無謂消耗。身心回復平衡，靈感與氣勢將在沉靜中甦醒；下一波的運勢，正等你滿血啟動。

．宜：調整作息、節制社交。

．忌：焦慮、過度操心。

．運氣養成法： 每日以溫熱毛巾敷頸肩五分鐘，舒筋活氣、化解積鬱，讓能量重新流動。

➤午馬｜火衰遇水，宜守宜藏

水旺火弱，別硬撐。這個月適合休息、學習、整理節奏，不宜盲動。當你放慢腳步，方向與答案會自然浮現；新的任務或資源將在不經意中靠近。

．宜：整理環境、專注一事。

．忌：熬夜、亂花錢。

．運氣養成法： 晨曬陽光十五分鐘，補陽氣、穩氣場。

➤未羊｜土遇水潤，思穩行緩

人際與情緒都在重新洗牌，越柔軟越能前進。別抗拒變動，它正在替你開新局。關係中將出現理解與支持，讓你重新找回信任；心境安定後，事業與金錢也會自然順行。

．宜：調整步伐、誠實溝通。

．忌：鑽牛角尖、逞強對抗。

．運氣養成法：在書桌放一顆天然石或水晶，穩定能量場。

➤申猴｜金生水旺，事業重整

合作與資源進入重整階段。聚焦核心、整合關係，是重新起盤的關鍵。工作穩中見升，表現開始被看見；新的任務將為你開啟長遠的成長空間。

．宜：整理資料、整頓財務。

．忌：多線分心、過度承諾。

．運氣養成法： 定期清理桌面，理氣亦理運。

➤酉雞｜金氣返內，修正節奏

節奏放慢是好事，讓你有時間整頓。凡事先收心，再行動。壓力逐漸減輕，生活節奏回到掌握之中；年底將迎來新的穩定與踏實感。

．宜：檢討計畫、調整方向。

．忌：爭執、強勢表態。

．運氣養成法：焚香一柱靜坐，氣清則運順。

➤戌狗｜土遇水壓，學習放鬆

責任感強，卻易陷壓力。別讓「要完成」變成束縛，鬆開一點更順。你的堅持將轉為實際成果；放鬆之後，靈感與信心也會重新流動起來。

．宜：聚焦當下、維持生活節奏。

．忌：過度追求完美。

．運氣養成法：夜間聽輕音樂冥想5分鐘，釋壓安神。

➤亥豬｜同氣相應，勢旺可用

立冬主水，你的運勢同步轉強。機會多、貴人近，行動越明確，成果越快顯現。財運與成果並進，努力將獲得明顯回報；年底可望迎來好消息或實質進帳。

．宜：主動提案、展現實力。

．忌：分心多想、猶豫不決。

．運氣養成法：書寫「專注一事」貼於案前，聚焦即富。

【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中