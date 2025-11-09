自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

泫雅暴瘦10公斤舞台昏倒！恢復意識竟道歉：什麼都不記得了

泫雅直接倒在舞台上，保鑣見狀將她抱起帶下台，讓人看得相當心疼。（翻攝自X）泫雅直接倒在舞台上，保鑣見狀將她抱起帶下台，讓人看得相當心疼。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國小野馬泫雅今（9日）驚傳在澳門參加WaterBomb音樂節時，突然昏倒在舞台上，嚇得舞者立刻上前，被保鑣抱下場，全場粉絲更是受到驚嚇。她當晚在IG上發文道歉，請大家不用擔心，儘管是報平安，但粉絲仍憂心忡忡，希望她要好好照顧自己的身體。

泫雅5天前才透露，體重僅49公斤。（翻攝自IG）泫雅5天前才透露，體重僅49公斤。（翻攝自IG）

泫雅去年嫁給龍俊亨之後，身材明顯豐腴不少，還一度被懷疑是身懷六甲，儘管粉絲希望泫雅多吃一點、胖一點才好，但仍無法避免酸民批評。最近泫雅透露正積極減重，164公分的她從59公斤瘦到日前僅剩49公斤，加上腳上滿是傷，讓人看了很是心疼。

今天在演唱《Bubble Pop!》時，出現昏倒在舞台上的事故，泫雅在休息之後，當晚就透過IG報平安，第一句話竟然是道歉，「真的、真的很抱歉，雖然離上次公演時間很短，但我真的很想展現出好的模樣，卻沒有表現出專業的樣子，事實上我什麼也都不記得了。」

泫雅發文竟是道歉，讓粉絲相當不捨。（翻攝自IG）泫雅發文竟是道歉，讓粉絲相當不捨。（翻攝自IG）

泫雅表示，有很多澳門的觀眾，還有Aing（粉絲名）們，「大家都是花錢來看表演的，真的很對不起、非常非常抱歉。」泫雅強調未來會更努力鍛鍊體能，持續用心努力，如果能一切順利當然好，自己會努力做到。她也感謝從以前開始就包容、珍惜且喜愛著不完美的她的粉絲們，「我真的沒事！不用擔心我，祝大家有個美好的夜晚，晚安喔！」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中