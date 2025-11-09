泫雅暴瘦10公斤舞台昏倒！恢復意識竟道歉：什麼都不記得了

泫雅直接倒在舞台上，保鑣見狀將她抱起帶下台，讓人看得相當心疼。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國小野馬泫雅今（9日）驚傳在澳門參加WaterBomb音樂節時，突然昏倒在舞台上，嚇得舞者立刻上前，被保鑣抱下場，全場粉絲更是受到驚嚇。她當晚在IG上發文道歉，請大家不用擔心，儘管是報平安，但粉絲仍憂心忡忡，希望她要好好照顧自己的身體。

泫雅5天前才透露，體重僅49公斤。（翻攝自IG）

泫雅去年嫁給龍俊亨之後，身材明顯豐腴不少，還一度被懷疑是身懷六甲，儘管粉絲希望泫雅多吃一點、胖一點才好，但仍無法避免酸民批評。最近泫雅透露正積極減重，164公分的她從59公斤瘦到日前僅剩49公斤，加上腳上滿是傷，讓人看了很是心疼。

今天在演唱《Bubble Pop!》時，出現昏倒在舞台上的事故，泫雅在休息之後，當晚就透過IG報平安，第一句話竟然是道歉，「真的、真的很抱歉，雖然離上次公演時間很短，但我真的很想展現出好的模樣，卻沒有表現出專業的樣子，事實上我什麼也都不記得了。」

泫雅發文竟是道歉，讓粉絲相當不捨。（翻攝自IG）

泫雅表示，有很多澳門的觀眾，還有Aing（粉絲名）們，「大家都是花錢來看表演的，真的很對不起、非常非常抱歉。」泫雅強調未來會更努力鍛鍊體能，持續用心努力，如果能一切順利當然好，自己會努力做到。她也感謝從以前開始就包容、珍惜且喜愛著不完美的她的粉絲們，「我真的沒事！不用擔心我，祝大家有個美好的夜晚，晚安喔！」

