晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宗憲脫口「韓國女生唱歌難聽」 頌樂露面回應了

MAMAMOO隊長Solar頌樂來台發行中文單曲。（記者潘少棠攝）MAMAMOO隊長Solar頌樂來台發行中文單曲。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕MAMAMOO隊長Solar頌樂來台發行中文單曲，日前她上吳宗憲的節目宣傳，因吳宗憲評論「韓國女生很漂亮，但一開口唱歌，哇X那真難聽！」引發貶低韓國女生的爭議，對此，頌樂也高EQ緩頰，「昨天我聽過（指那段話），他對我是很禮貌，我覺得很有趣。」

頌樂上台灣的綜藝節目直呼有趣。（記者潘少棠攝）頌樂上台灣的綜藝節目直呼有趣。（記者潘少棠攝）

頌樂單飛來台發展，被問到上台灣的綜藝節目的感覺？她直呼：「很有趣，跟韓國的綜藝節目差不多，還有三個主持人很善良。」誇主持人都很體恤她，讓她很感動。

因吳宗憲當她面評論「韓國女生唱歌難聽」，是否有留意到網友心疼她上節目受了委屈？她則說：「但是我覺得很有趣，我的粉絲來了很多。」最後才招認自己還沒有看到留言，「因為我不知道（看不懂）漢字。」

相關新聞：吳宗憲批「韓國女生唱歌難聽」頌樂當場尷尬 網紅開罵：拉低台灣形象

頌勒表示吳宗憲私下有不斷稱讚她。（記者潘少棠攝）頌勒表示吳宗憲私下有不斷稱讚她。（記者潘少棠攝）

至於會不會在意吳宗憲講的那番話，她表示吳宗憲私下有不斷稱讚她：「你的聲音、唱歌真厲害。」大方幫吳宗憲說話，還指來台灣上節目是很特別的經歷。

相關新聞：MAMAMOO成員單飛 她苦學中文五個月被「ㄩ」打敗

頌樂學中文多時，她也說：「我的夢想是能夠上綜藝節目，現在我的夢想已經成真了。」在場媒體告訴她學中文最快的方式是「交台灣男友」，問會不會考慮找台灣男友？她笑說：「無所謂，都可以，但我的『老婆』是我的粉絲」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中