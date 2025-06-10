吳宗憲脫口「韓國女生唱歌難聽」 頌樂露面回應了

MAMAMOO隊長Solar頌樂來台發行中文單曲。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕MAMAMOO隊長Solar頌樂來台發行中文單曲，日前她上吳宗憲的節目宣傳，因吳宗憲評論「韓國女生很漂亮，但一開口唱歌，哇X那真難聽！」引發貶低韓國女生的爭議，對此，頌樂也高EQ緩頰，「昨天我聽過（指那段話），他對我是很禮貌，我覺得很有趣。」

頌樂上台灣的綜藝節目直呼有趣。（記者潘少棠攝）

頌樂單飛來台發展，被問到上台灣的綜藝節目的感覺？她直呼：「很有趣，跟韓國的綜藝節目差不多，還有三個主持人很善良。」誇主持人都很體恤她，讓她很感動。

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因吳宗憲當她面評論「韓國女生唱歌難聽」，是否有留意到網友心疼她上節目受了委屈？她則說：「但是我覺得很有趣，我的粉絲來了很多。」最後才招認自己還沒有看到留言，「因為我不知道（看不懂）漢字。」

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頌勒表示吳宗憲私下有不斷稱讚她。（記者潘少棠攝）

至於會不會在意吳宗憲講的那番話，她表示吳宗憲私下有不斷稱讚她：「你的聲音、唱歌真厲害。」大方幫吳宗憲說話，還指來台灣上節目是很特別的經歷。

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頌樂學中文多時，她也說：「我的夢想是能夠上綜藝節目，現在我的夢想已經成真了。」在場媒體告訴她學中文最快的方式是「交台灣男友」，問會不會考慮找台灣男友？她笑說：「無所謂，都可以，但我的『老婆』是我的粉絲」。

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