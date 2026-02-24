開工啟示錄》2026向上管理！看懂12星座主管「沒說出口的話」

看懂主管「沒說出口的話」很重要，「向上管理」遠比盲目接收指令，更能讓主管看見你的才華！

〔娛樂頻道／綜合報導〕過完農曆新年，年後轉職潮開跑！不管你準備轉換工作環境，或繼續留在原單位打拚，職場溝通都是門大學問，尤其是和直屬長官互動，看懂主管「沒說出口的話」很重要，「向上管理」遠比盲目接收指令，更能讓主管看見你的才華！

星座達人「安德魯的賤聲房」分析12星座的主管性格直言，「進入AI世代，如果你還在相信主管說的『公司就是你的家』，那你可能需要去掛個腦科。主管這種生物，本質上就是一種『披著人皮的KPI提取器』，了解12星座主管最在意的『點』，不僅可以優化與上司的合作關係，更能讓你的工作順暢度提升50%！」

【火象三傑：牡羊、獅子、射手】

➤人格設定：體力過剩的過動兒，大腦容量通常跟他們給的獎金一樣精簡。

．主管黑話：「我這人講話直，大家不要介意，有意見盡量提！」

．內心OS：「意見可以提，但你最好先誇我剛才的決定太英明了。如果你的意見聽起來比我的還聰明，那你現在就可以開始投履歷了。」

➤2026職場求生心法：

．對付他們，你得學會「低級演技」。當他提出一個會讓公司倒閉的提案時，你不能說「這不行」，你要一臉崇拜地說：「老闆，這個構思太宏大、太超越時代了，以我們現有的凡人團隊恐怕會糟蹋您的創意，我們要不要先從這個『閹割版』小方案開始實驗？」

．必殺技：讓他覺得所有功勞都是他的，所有爛攤子都是你幫他擦乾淨的，你就是他身邊最忠誠的鼓掌大隊。

【土象三強：金牛、處女、魔羯】

➤人格設定：行走的 Excel 表格，大腦裡只有「成本」跟「數字」，沒有「人性」。

．主管黑話：「整體不錯，但細節可以再『磨』一下。」

．內心OS：「你是用腳打字的嗎？這個字體大小差了 0.5 級你看不出來？標點符號全錯！拿回去重寫到我滿意為止，最好寫到你懷疑人生，這樣我才會覺得你真的有在努力。」

➤2026職場求生心法：

．跟他們工作，請收起你的眼淚。你跟魔羯主管抱怨太累想哭，他只會覺得你心肺功能太差。

．必殺技：在他開口要求之前，先給他三種備選方案，並標註優缺點分析、風險評估以及「如何省錢」。當他發現你比他還龜毛、比他還省、比他還熱愛加班時，他才會把你當成「同類」看待。

【風象三帥：雙子、天秤、水瓶】

➤人格設定：想法多到會漏電，邏輯跳躍到你以為他昨晚喝多了。

．主管黑話：「我覺得這個方向很有趣，你可以先試試看，不急。」

．內心OS：「我現在其實也沒想清楚要幹嘛，你先弄個東西出來讓我找靈感。如果你運氣好弄成功了，就是我指導有方；如果你弄失敗了，就是你執行力爛，跟我沒關係喔。」

➤2026職場求生心法：

．風象主管變心比變臉快。早上說要做 A，下午可能就問你 B 做了沒。

．必殺技：永遠留一手。當他突然改主意時，你要能淡定地從抽屜拿出他三週前隨口提過、但你偷偷準備好的草稿。他會覺得你是他肚子裡的蛔蟲，從此把你當成他的「靈魂伴侶」。

【水象三賢：巨蟹、天蠍、雙魚】

➤人格設定：職場偵探，能透過你今早進辦公室的腳步聲，看穿你昨晚是不是去面試。

．主管黑話：「最近工作壓力會不會太大？有什麼不開心的可以跟我聊聊。」

．內心 OS：「我有預感你在背後講我壞話，或者你打算跳槽。我現在是在給你最後一次機會對我效忠，如果你不說實話，我就要開始啟動『冷暴力』模式折磨你了。」

➤2026職場求生心法：

．水象主管要的是「情緒價值」。專業能力只是門檻，「會不會演戲」才是加薪關鍵。

．必殺技：偶爾在他面前展現一下你的「小脆弱」。例如：「老大，這件事沒你盯著，我心裡真的不踏實。」這句話對水象主管來說比任何補藥都強，他們會立刻母愛/父愛大爆發，親自下場幫你擋子彈。

【2026 職場「萬用保命」字典】

1. 主管說「這件事你決定就好」：意思是「做對了是我的功勞，做錯了你要出來扛鍋」。

2. 主管說「大家辛苦了，下班早點回去休息」：意思是「雖然我口頭讓你走，但我現在沒走，誰敢踏出辦公室試試看？」

3. 主管說「我們來對一下進度」：意思是「我覺得你最近在偷懶，我準備要抓你小辮子了」。

4. 主管說「我們公司很有潛力」：意思是「今年可能沒有調薪空間，大家用愛發電吧」。

☆民俗說法僅供參考☆

