晚安小雞柬埔寨獄中過生日 手寫信曝崩潰近況

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「晚安小雞」去年2月在柬埔寨自導自演「囚虐豬仔」遭當局逮捕被判處2年刑期，至今已服刑超過一年，他4月30日度過在獄中的第二個生日，近日也透過手寫信向外界分享近況。

網紅「晚安小雞」與同夥「阿鬧」到柬埔寨自導自演拍攝造假綁架毒打影片，遭判2年有期徒刑。（翻攝自臉書）

晚安小雞的臉書粉專近日公開他的手寫信，內容透露，這些日子都沒有寫信是因為忙著「改造自己」，同時結交許多新朋友，當對方詢問過去的工作內容時，他開玩笑說是探險，「跑進沒人住的房子直播、洗澡、撿紅包」，沒想到竟被反問，「那你現在在柬埔寨坐牢，算是工作嗎？」他則幽默回應，「當然！別人荒野求生三個月，我直接來個坐牢兩年」，不過，他也崩潰大喊，「我錯了！快讓我回家吧！」

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近日剛過完生日的晚安小雞分享，今年還是老樣子，不過，有一個大哥送他和阿鬧一人一塊麵包，讓他在獄中感到小確幸，開心地說：「今年還比去年好！」他也許下生日願望，希望自己不要再被騙錢了，針對此事他並沒有進一步說明，僅以「說來話長」簡單帶過。

晚安小雞手寫信分享近況。（翻攝自臉書）

晚安小雞自曝近況，指出柬埔寨氣溫高達35至38度，導致他的身上長了不少疹子，癢得受不了，就連他的「蛋蛋」也難逃一劫，甚至都抓破皮了，沒想到當地獄友見此情形推薦一款「白標油」，讓他抹完以後感覺像是被火燒到，忍不住大罵：「我操灰搭...好燙好燙！」

晚安小雞透露身體長疹子。（翻攝自臉書）

晚安小雞提到，距離刑期結束還有8個月，並喊話粉絲，「明年我就能再直播過生日了，要等我喔！」

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