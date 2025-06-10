BTS本月全員退役！RM與V曬照宣告軍旅結束

〔記者胡御柔／台北報導〕防彈少年團（BTS）成員RM與V今（10日）正式退伍，讓所有ARMY開心祝賀，兩人也分別在IG限動PO文慶祝。所屬經紀公司 BIGHIT MUSIC日前表示，兩人當天在江原道某軍營退伍，未安排任何官方活動，呼籲粉絲避免前往現場以確保秩序與安全。

RM和V於 2023 年 12 月以陸軍現役身分入伍，分別服役於軍樂隊與軍事警察部隊。退伍前夕，兩人皆透過社群平台與粉絲分享心情。RM簡單寫下：「退伍了，結束！」並曬出一組軍裝四連拍，從敬禮、比V到開心吶喊，展現輕鬆俏皮的一面。

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RM曬出一組軍裝四連拍。（翻攝IG）

RM曬出粉絲的氣球應援。（翻攝IG）

V則釋出與《Sweet Home》男星宋江等人合影，而尚在服役的宋江預計還有4個月退伍，V 也在合照中寫下：「辛苦啦」。

V與宋江合影。（翻攝IG）

V與宋江合影。（翻攝IG）

截至目前，BTS已有四位成員完成兵役，分別為 Jin、J-Hope、RM 與 V。其餘三位成員 Jimin 與 Jung Kook 預計將於 6 月 11 日退伍，SUGA 則於 6 月 21 日結束替代役，七人團體預計在本月全員回歸，正式結束「軍白期」。

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