晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

薔薔爆氣回應NanaQ話題 現場三字經全錄下！網友笑翻

〔記者胡御柔／台北報導〕個性直率、大膽敢言的女星薔薔，近年經營 YouTube 頻道與 Podcast 表現亮眼，深受粉絲喜愛。不過先前極簡系網紅 NanaQ 指控遭「某大咖網紅」性騷擾，提供多條線索後，網友迅速將矛頭指向薔薔，引發爭議。

相關新聞：（影）薔薔遭影射性騷「逼聞下體」！火大反擊NanaQ揭拍攝細節

薔薔當時也火速拍片反擊，正面否認指控並還原過程，獲得大部分網友力挺。許多粉絲湧入 NanaQ 的 IG 痛批：「心機重的假面女」、「覺得薔薔好倒霉」、「翻車囉」。

薔薔被問及與NaNaQ狀況。（翻攝Threads）薔薔被問及與NaNaQ狀況。（翻攝Threads）

近日薔薔再度被問到與NanaQ的風波，她在受訪時展現一貫率真作風，反應笑翻全網。她在 Threads 上傳一段影片，主播劉涵竹關心兩人近況時，薔薔毫不猶豫脫口而出三字經，甚至開玩笑說：「這段幫我剪掉」，但全被錄下毫無保留。

影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言：「笑瘋了」、「涵竹這個 punch line 完全中」、「這段太好笑」、「提到某人我直接笑出聲，好敢講」。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中