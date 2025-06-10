薔薔爆氣回應NanaQ話題 現場三字經全錄下！網友笑翻

〔記者胡御柔／台北報導〕個性直率、大膽敢言的女星薔薔，近年經營 YouTube 頻道與 Podcast 表現亮眼，深受粉絲喜愛。不過先前極簡系網紅 NanaQ 指控遭「某大咖網紅」性騷擾，提供多條線索後，網友迅速將矛頭指向薔薔，引發爭議。

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薔薔當時也火速拍片反擊，正面否認指控並還原過程，獲得大部分網友力挺。許多粉絲湧入 NanaQ 的 IG 痛批：「心機重的假面女」、「覺得薔薔好倒霉」、「翻車囉」。

薔薔被問及與NaNaQ狀況。（翻攝Threads）

近日薔薔再度被問到與NanaQ的風波，她在受訪時展現一貫率真作風，反應笑翻全網。她在 Threads 上傳一段影片，主播劉涵竹關心兩人近況時，薔薔毫不猶豫脫口而出三字經，甚至開玩笑說：「這段幫我剪掉」，但全被錄下毫無保留。

影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言：「笑瘋了」、「涵竹這個 punch line 完全中」、「這段太好笑」、「提到某人我直接笑出聲，好敢講」。

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