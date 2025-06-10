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娛樂 電視

丁寧自豪演技「抽菸戲全台我最強」 母胎單身被嗆：妄想純情戀愛

〔記者李紹綾／台北報導〕丁寧在華視、公視台語台輕喜劇《拜六禮拜》飾演母胎單身的水電工，角色「世美」在快要50歲時，被爸爸偷襲安排了人生第一場相親，結果不但沒有好結局，還被相親對象嗆：「妄想純情戀愛。」讓她氣得原地爆炸。

丁寧（左）在《拜六禮拜》飾演水電工，前往陳淑芳（右）的小廟修水電。（華視、公視台語台提供）丁寧（左）在《拜六禮拜》飾演水電工，前往陳淑芳（右）的小廟修水電。（華視、公視台語台提供）

飾演最美水電工「楊世美」的丁寧，在劇中是一位母胎單身的戀愛小白，不僅被逼著和大十歲的喪妻男相親，甚至還被誤認為是女同性戀。談起這個角色，丁寧認為最困難的就是修水電，因為拍攝期間沒有太多時間可以練習，開拍時很緊張，至於騎檔車、抽菸等，對她來說都不是問題，甚至還非常自豪的表示，抽菸的戲「全台灣應該就是我演最好了！」

劇中的世美對於戀愛遲遲不敢踏出第一步，丁寧卻表示自己是屬於主動追求的人，她認為幸福是掌握在自己手上的。

丁寧在《拜六禮拜》被逼著相親。（華視、公視台語台提供）丁寧在《拜六禮拜》被逼著相親。（華視、公視台語台提供）

《拜六禮拜》透過三位女主角的故事，帶領觀眾慢下腳步，找到最適合自己的放假方式。如同劇中的周瑞秋、楊世美及蕭如如，當面臨人生的課題時，三人即是彼此最溫暖的安慰。每週日晚間8點在公視台語台、10點在華視主頻播出，晚間11點在Netflix、中華電信MOD、HamiVideo影劇館Plus 上架更新。6月15日起每週日晚間8點將在八大戲劇台播出。

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