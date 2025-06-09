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娛樂 電影

北影連3年由「日片」秒殺完售 開閉幕片也賣光

〔記者鍾志均／台北報導〕2025台北電影節昨（8）晚間8點正式販售票券，日本演員窪田正孝、北村匠海主演話題日片《惡夏》秒殺完售，搶下頭香；開閉幕片《96分鐘》、《進行曲》也迅速達成完售，展現強大號召力。

北村匠海參演話題日片《惡夏》秒殺。（台北電影節提供）北村匠海參演話題日片《惡夏》秒殺。（台北電影節提供）

北影放映「日片」向來是許多影展觀眾的頭號選擇，自2023年起，連3年皆由日片搶先完售，包括岡田將生主演日片《快一秒的他》，去年則是井浦新、田中麗奈主演的日片《福田村事件》，今年為話題日片《惡夏》。

其他片單亦受到觀眾熱烈響應，包括同時入圍台北電影獎與國際新導演競賽的《我家的事》、《河鰻》、《刺心切骨》、紀錄片《顏色擷取樣本.mov》和《小雁與吳愛麗》皆在短時間內售罄。

其他話題場次僅剩零星票券，包括劉若英與薛仕凌主演的《我們意外的勇氣》、小公視出品的《什麼都沒有雜貨店2（第1–4集）》、豪格魯德導演新作《關於性》以及其榮獲金熊獎之作《關於夢（性與愛）》、帕拉贊諾夫經典《被遺忘祖先的影子＋基輔壁畫》，與韓星趙震雄出席映後座談的《非常警探》特別放映場皆銷況火熱。

北影神秘場《我們意外的勇氣》僅剩零星票券。（台北電影節提供）北影神秘場《我們意外的勇氣》僅剩零星票券。（台北電影節提供）

今年再度推出的「哇靠北影套票組」共400組，亦於開賣首日全數售出，能一睹頒獎典禮近距離見證影人榮耀瞬間的「台北電影獎+頒獎典禮套票」已銷售超過300組，顯示影迷對本屆節目陣容的高度期待與肯定。

2025台北電影節將於6月20日至7月5日在台北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，票券於OPENTIX兩廳院文化生活現正熱賣中。

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