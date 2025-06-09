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娛樂 最新消息

古惑仔鄭浩南自曝離婚 哭訴人財兩失

鄭浩南曾以電影《古惑仔》系列反派角色「司徒浩南」一角走紅。（香港星島日報）鄭浩南曾以電影《古惑仔》系列反派角色「司徒浩南」一角走紅。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕60歲港星鄭浩南曾以電影《古惑仔》系列反派角色「司徒浩南」一角走紅，90年代開始拍攝不少黑道電影及三級片後漸漸淡出影壇。

港媒報導，鄭浩南1991年與日本女星大島由加里結婚，但在1995年離婚，2002年再婚娶鮑愛玲，但在3年前突自爆離婚，更指妻兒失聯，哭訴人財兩失，近來轉攻中國市場，開小紅書及抖音。

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日前有網友分享影片，在街頭野生捕獲鄭浩南，粉絲讚他60歲了身形依舊維持很好，更好奇他身旁女子身份。在曝光影片，鄭浩南身穿全白上衣及短褲，緊身衣褲展現他健身好成果。目擊民眾透露，他身旁中年女子同樣穿緊身上衣，下半身則穿熱褲，二人同行但沒有親密動作，也未見交談，但仍引起網友好奇：「是女朋友嗎？」

他近期被野生捕獲身穿全白上衣及短褲，身旁有位中年女性同行。（香港星島日報）他近期被野生捕獲身穿全白上衣及短褲，身旁有位中年女性同行。（香港星島日報）

鄭浩南因一身肌肉且身形高大，早年被不少導演相中拍攝三級片，港媒報導，異性緣頗旺的鄭浩南曾被封「集郵男星」，有不少女神級伴侶，其中一名女友是昔日女神柏安妮，二人曾拍拖4年，後來有傳鄭浩南為追求張曼玉，但最後以分手收場。

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