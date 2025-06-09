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娛樂 最新消息

陳佩琪爆柯文哲說要拯救台灣 被酸「先救你老公啦」

民眾黨前主席柯文哲。（資料照）民眾黨前主席柯文哲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪遭起訴、羈押禁見，柯妻陳佩琪8日在臉書發文抒發對丈夫思念，透露柯文哲曾私下向她說，「不要以為你們民進黨會永遠執政下去，我會顧好自己的健康，總有一天會打倒綠共邪惡政權、拯救台灣。」

媒體人、電視名嘴張宇韶在臉書發文說：「柯文哲先搞定自己，然後陳佩琪先救你老公啦，救台灣完全和你們無關。」

相關新聞：陳佩琪爆柯文哲說：總有一天打倒綠共邪惡政權、拯救台灣

陳佩琪昨在臉書發文轉述表示，柯文哲說他會撐下去，不會讓壞人得逞的，誠如前幾次柯在法庭上闡述的：「 這些筆錄和法律攻防條文和最後的判決， 總有一天會呈現在所有百姓的眼前，你們現在敢拿司法這樣玩我…。」

陳佩琪表示，柯文哲曾私下跟她說「不要以為你們民進黨會永遠執政下去…」去年9月來，柯會找機會傳話要她顧好身體，要她憂鬱症要找專家看，也要照顧好媽媽的身體，也要她放寬心，說他會顧好自己的健康，總有一天會打倒綠共邪惡政權、拯救台灣。

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