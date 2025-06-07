游鴻明罕見露面近況曝光 驚爆介入彭佳慧家庭很深

彭佳慧演唱會，游鴻明擔任演唱嘉賓，彭佳慧兒子送水。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后彭佳慧今晚4度登上台北小巨蛋開唱，舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，好友游鴻明驚喜現身擔任嘉賓，彭佳慧的兒子Branden突然上台遞水，游鴻明幽默笑稱：「我介入他們家庭很深」，透露Branden的中文名還是他取的，交情非常深厚。

彭佳慧演唱會，游鴻明擔任演唱嘉賓。（記者胡舜翔攝）

游鴻明許久未在台灣露面，今晚登台與彭佳慧合唱《夫妻臉》，歌后本來以為這首歌從未在大型舞台上演唱，結果被游鴻明嗆聲：「妳頭殼壞掉嗎？」原來早在2008年雙方合作的演唱會就唱過。

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彭佳慧演唱會，游鴻明擔任演唱嘉賓。（記者胡舜翔攝）

游鴻明透露，當年錄製《夫妻臉》時，彭佳慧已經懷有5個多月的身孕，「她說key不要太高，怕動了胎氣」，歌后感性說：「Branden今年要18歲，所以《夫妻臉》就是18年了。」

彭佳慧演唱會，吉那擔任演唱嘉賓。（記者胡舜翔攝）

除了游鴻明，第二位神秘嘉賓是金曲客語歌后「吉那」楊淑喻登場，兩人合唱《捉迷藏》、《敲敲我的頭》、《快樂的人請舉手》，展現十足默契。

彭佳慧演唱會，吉那擔任演唱嘉賓。（記者胡舜翔攝）

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