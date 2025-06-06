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娛樂 最新消息

aespa遭AI換臉不雅片瘋傳 SM怒告續追查：已有人被判3年

aespa遭不肖人士進行AI換臉製作不雅影片，經紀公司發聲了。（翻攝自IG）aespa遭不肖人士進行AI換臉製作不雅影片，經紀公司發聲了。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團aespa由隊長Karina、Winter、Giselle和Ningning組成，橫掃海內外音樂排行榜，預計將於6月27日發行全新單曲〈Dirty Work〉，讓粉絲相當期待。然而人氣飆升後，團員們各個都遭受網路性犯罪與數位性暴力的傷害，近期，她們遭不肖人士以Deepfake換臉AI製作不雅影片在網路瘋傳，引起社會及大批網友關注。

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aespa所屬經紀公司SM娛樂昨（5）日發布正式聲明表示：「針對虛構合成影像、性騷擾、毀損名譽與散布惡意留言等行為，已全面啟動法律程序應對」。另外，聲明也指出：「目前已有涉案人士被法院判處3年有期徒刑，緩刑5年，部分則須繳納罰金」。SM強調將持續追查相關加害者，維護旗下藝人的權益，呼籲外界停散播相關不實內容。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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