薔薔出單曲遇詐騙！開價百萬看成品氣炸 火大對質開嗆

薔薔發EP被騙。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星薔薔日前慶祝自己35歲生日，並推出人生第一支單曲《LOVE ME OR NOT》作為生日禮物，當時就提到自己製作單曲耗時3年，期間還經歷跟前員工官司、被好友騙數十萬等，近期她上傳影片分享出歌過程，遇到一名離譜的唱片企劃，獅子大開口開出高價企劃費，成品卻與提案落差甚大，讓薔薔氣得終止合約。

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薔薔提到當時發片她與唱片企劃D小姐合作，對方相當會話術，屢次讓薔薔決定要相信她的專業，不過從平面拍攝開始就狀況頻頻，成品粗糙被眾人笑像「男模名片」，三套造型以一塊布當背景拍攝卻要價11萬元，D小姐的企劃費還喊出7萬價碼，製作EP的支出還要價350萬元，薔薔覺得自己被當凱子薛。

薔薔發EP被騙。（翻攝自YT）

決定要終止合約時，D小姐還說要索討70萬元作為取消後續安排的費用，最後是薔薔找來專業唱片經紀人協助，並透過電話與D小姐對質，對方當時還試圖狡辯，害薔薔氣到瘋狂捶沙發。而後續唱片經紀人也分析對方開出的價碼單，證實報價高於行情很多，薔薔就是被騙了。

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