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娛樂 最新消息

遇到渣男該怎麼辦？陳芳語認了：不斷地面對失敗

〔記者陽昕翰／台北報導〕陳芳語昨晚舉辦「新專輯搶先聽唱會」，這張專輯是她從「女孩」蛻變為「女人」的心靈旅程，現場更接受了一連串關於感情的「靈魂拷問」。

陳芳語舉辦新歌搶聽會。（陶山音樂提供）陳芳語舉辦新歌搶聽會。（陶山音樂提供）

陳芳語分享感情中的糾結與成長，被問及愛的定義時，她說：「關於什麼是愛？我也一直在問自己。我覺得愛是要懂得放棄，愛有很多種。只要對方不離不棄，我也會愛他一輩子。還有像我爸媽對我那種不求回報的愛。但最重要的是，要先學會愛自己。」

在直播中，陳芳語坦言：「我在女孩蛻變成女人的過程，就是不斷地面對失敗。在失敗的過程中學會怎麼站起來。一開始會逃避、不敢面對，把自己陷入不好的循環，直到意識到必須跳脫，累積每一次失敗的經驗，告訴自己不要重蹈覆轍，給自己機會，不要放棄自己。」

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對於有歌迷好奇問：「如果總是遇到渣男該怎麼辦？」陳芳語提醒：「要思考自己為什麼容易遇到，是不是聚會場所不對？我自己在感情上比較衝動，感覺對了就會衝過去。其實應該多觀察，並相信自己心中的直覺警訊。」

提到這張歷時9年製作的新專輯，結合多位優秀音樂人心血結晶，陳芳語談到：「每一種愛的樣子都值得被珍惜。這張專輯，也是我這幾年心路歷程的紀錄。」更在現場演唱《花季》、《The Head and the Heart》、《我討厭你的味道》、《我們的愛》等多首新歌。

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