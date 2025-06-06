國際蔡發威！Lisa、Jisoo都找他 蔡依林美國力邀大咖身分曝光

蔡依林將推出全新專輯。（凌時差提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林赴美拍攝新歌《Pleasure》MV，團隊邀來享譽國際的知名導演Christian Breslauer執導，Christian Breslauer近來曾與Ariana Grande、Jisoo以及Lisa等大咖合作。

相關新聞：蔡依林挖洞美體被看光！前進好萊塢「愉悅之母」辣爆了

請繼續往下閱讀...

MV概念自七宗罪之首「傲慢」啟程，延伸至「貪婪」、「憤怒」、「懶惰」、「色慾」等慾望場域，鋪陳出一場關於人性與自我對話的精神旅程。

蔡依林與國外導演Christian Breslauer合作新歌MV。（凌時差提供）

而《Pleasure》由Jolin攜手曾打造《怪美的》、《腦公》的創作人Richard Craker，以及殿堂級音樂大師Ross Golan 、經紀人王永良、新生代音樂人Valentina Ploy共同創作；還有陳星翰、Richard Craker、鄭人豪、Morrison Ma、CYH共同參與音樂製作。

而Jolin這次的新專輯，請來創意統籌THE SQUARED DIVISION擔任企劃，為《Pleasure》打造華語音樂作品中前所未有的視覺與概念。

THE SQUARED DIVISION早先曾為《Ugly Beauty》世界巡迴演唱會掌舵視覺獲得空前讚譽，此次雙方擴大合作規模，從專輯籌備階段便緊密對話，共同建構出一場前所未見的神話想像。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法