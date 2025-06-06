酸民秀下限 富邦啦啦隊女神回留言啪啪打臉

酸民經常攻擊檸檬，檸檬在社群上回覆留言，啪啪打臉酸民。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員「檸檬」林芳婧昨（5）日慶祝30歲生日順便透露自己已經買房的好消息。沒想到竟有酸民忽略了檸檬的喜悅，還質疑「啦啦隊薪水什麼時候那麼可觀，可以這樣完成心願？」檸檬也只能無奈說，自己9年前就靠打工積蓄買第一輛車，更曝光「我只是很喜歡賺錢存錢的感覺」。

檸檬坦言自己很喜歡賺錢存錢的感覺。（翻攝自IG）

酸民平常就經常用酸言酸語攻擊檸檬，檸檬在社群上發文說：「平常基本上沒什麼在回覆酸民留言，但剛好有機會澄清一下」她澄清：「啦啦隊薪水不多，所以不要再覺得啦啦隊很有錢了，我只是沒有什麼物慾，喜歡拚命工作死存錢而已」。

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最近要到韓國留學的檸檬，被酸民誣指要去「進廠維修」。（翻攝自IG）

最近打算到韓國一趟的檸檬不失禮貌的說：「有人說我去韓國可能是要大整修？留學就留學哪來那麼多聯想啦？當然基本保養、保濕、清粉絲一定要做的呀！！但維修目前沒有打算，等我過幾年看看狀態再來考慮修一下，所以你們不用擔心，我一樣可以絲襪套頭的」。之前還有人酸檸檬，認為她無論如何努力都「紅不贏三本柱」還嗆聲要她早點離開，檸檬故做尷尬的回覆：這個的話...我二個月就回來了，嗚嗚。

超愛賺錢的檸檬從學生時代就不斷打工，一邊求學一邊接商演表演、SG。（翻攝自IG）

檸檬表示，從學生時代就不斷打工，一邊求學一邊接商演表演、SG（Show Girl），學費都是自己繳，也沒有學貸。檸檬說自己9年前買人生第一部車子，不過，這些都是還沒進啦啦隊的時候做到的。檸檬說自己家裡不窮，母親也給她最好的照顧，不過因為她喜歡賺錢、存錢，才努力存錢完成自己的夢想。

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