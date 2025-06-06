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網紅「潔哥」女兒突發尿道炎 挨批只顧玩本人反擊

網紅「潔哥」帶女兒到日本玩，女兒意外喊如廁時疼痛。（翻攝自臉書）網紅「潔哥」帶女兒到日本玩，女兒意外喊如廁時疼痛。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「潔哥」李秉潔近日帶著女兒到日本玩，沒想到孩子突然說自己身體不舒服，把她急得四處求救。潔哥透過社群網站，向大批網友粉絲求助，透露女兒敘述自己「尿尿會痛」，人在熊本的潔哥立刻獲得許多建議，並開始讓女兒多喝水，觀察孩子身體變化。沒想到這篇求救文卻被酸民拿來大做文章，痛批潔哥只顧玩不顧小孩，潔哥也不畏批評親上火線回擊。

潔哥上網求救，沒想到一堆酸民講了許多毫無幫助的酸言酸語。（翻攝自臉書）潔哥上網求救，沒想到一堆酸民講了許多毫無幫助的酸言酸語。（翻攝自臉書）

潔哥在社群發文，表示自己上一篇文在熊本詢問當地醫療資訊，也被酸「顧玩不顧小孩」。潔哥還原當日情境「當天的狀況是這樣的，早上起床fa（女兒小名）說尿尿有點痛，但除此之外都正常，精神好的不得了，也沒有頻尿或是發燒」，潔哥也提出自己得過非常多次尿道炎，因此她知道初期可透過多喝水、多排尿，自行康復的機會非常高。

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「我身為一個非常焦慮的媽媽，總是會想到最糟糕的情況，所以我先上來詢問醫療資訊，免得到時候小孩突然變嚴重了不曉得怎麼辦」潔哥耐心說明自己為何求助，沒想到酸民進行語言攻擊，讓潔哥覺得很不舒服。「有人酸說應該要直接買機票回台灣啊，小孩不舒服還玩得下去之類的，這真的沒常識到我笑出來」潔哥笑諷：這真的沒常識到我笑出來。

潔哥女兒在日本身體不適，潔哥發文求救，卻遇上酸民，氣得她直接出面反擊。（翻攝自臉書）潔哥女兒在日本身體不適，潔哥發文求救，卻遇上酸民，氣得她直接出面反擊。（翻攝自臉書）

潔哥以尿道炎為例，她指出尿道炎如果很嚴重，根本就是會一小時上廁所無數次，大人都無法忍耐，怎麼可能小孩撐得住！還要花5、6個小時從熊本回台灣？潔哥說「那個人還要硬ㄠ說熊本很近，再近要不要過海關？要不要等飛機？還要剛好要有飛機的班次，等飛機起飛降落拿行李衝診所都不用時間嗎？這當然一定要先在日本當地看醫生舒緩症狀，不然根本不可能撐回台灣！！！」

為母則強的潔哥嗆聲：要來酸我，我奉陪啦，但有點常識再來酸，加油好嗎？

她也順便報告女兒fa的後續狀況，表示經過一個下午努力喝水尿尿，晚間疼痛的狀況就有舒緩，隔天也恢復正常，但潔哥不忘讓女兒多喝水，幸運度過本次危機。潔哥也非常感謝所有提供資訊的家長，甚至還有人貼心的私訊給潔哥，讓她覺得真心感謝。

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