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老高與小茉創神秘頻道 「它」7天達2.4億點閱

超人氣YouTuber「老高與小茉」擁有高達660萬人訂閱。（翻攝自YouTube）超人氣YouTuber「老高與小茉」擁有高達660萬人訂閱。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕超人氣YouTuber「老高與小茉」擁有高達660萬人訂閱，老高突發奇想決定在「財富自由團」一週年時，公開特別影片，並公布自己秘密建立了一個新頻道，測試看看他人是否也能複製「老高與小茉」的方式獲利，沒想到他的秘密頻道當中果然有一部影片7天就創造了2.4億次點閱，目前也已經登上3.2億。

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老高在影片中表示，為了測試自己的想法是否可行，所以他決定身體力行試試看是否真的能掌握演算法的秘密。為了不讓人發現，老高用了新電腦、新帳號，用了所有的辦法避免別人把新頻道與他聯想再一起。老高坦承原本想從新頻道找到經營困難點，沒想到才發到第5部影片就遭遇意外情況，播放量跟訂閱數都開始瘋狂暴漲。

網友從老高給出的資訊中，發出新頻道很可能是「Mr Tabby Tales」，其中有一部影片觀看量已破億。（翻攝自YouTube）網友從老高給出的資訊中，發出新頻道很可能是「Mr Tabby Tales」，其中有一部影片觀看量已破億。（翻攝自YouTube）

老高拍了一部影片，透露自己正在進行這個實驗，網友從老高給出的資訊中，發出新頻道很可能是「Mr Tabby Tales」，剛開始訂閱人數約30萬人，內容全都是AI動畫的貓抓老鼠短影片，目前該頻道有11部影片上架，最高點閱率達3.2億，是其他影片點閱總和的30倍。

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老高成功複製高點閱影片，被網友讚為「演算法之神」，更好奇為什麼看起來平平無奇的影片竟然能擁有破億點閱。網友認為或許因為影片無明顯結尾，不知情的觀眾就會持續不斷反覆觀看。老高本人並未證實「Mr Tabby Tales」是否為他試驗的新頻道，如果是的話，老高的實驗就被網友強迫畫上句號了。

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