小布《F1》曝超狂新預告！親飆賽車實拍掀極速體驗

布萊德彼特（右起）、達姆森伊卓瑞斯在《F1》和現役世界冠軍維斯塔潘同框。（翻攝自YouTube）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導、「小布」布萊德彼特主演的飆速新作《F1》昨（12日）晚曝光新預告，展現令人驚嘆的賽車實拍場面，許多駕駛鏡頭皆由演員親自上陣完成。導演柯辛斯基延續《捍衛戰士：獨行俠》將攝影機裝進軍機中的拍攝風格，這回直接放進F1賽車內，為觀眾帶來一場震撼刺激的極速體驗。

長達2分24秒的預告進一步揭示了本片的主要劇情，小布飾演的資深老將桑尼海耶斯受邀回歸，試圖挽救瀕臨解散的車隊，卻與由達姆森伊卓瑞斯飾演，性格剛烈、銳氣十足的年輕隊友喬許皮爾斯從一開始就處於劍拔弩張的對立狀態，片中不乏緊張對峙的賽車場面，競爭氣氛步步升溫。

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布萊德彼特在《F1》有不少親自上陣的飆速場面。（翻攝自YouTube）

預告中也展示了劇組於各地實景拍攝的成果，包括小布與達姆森在英國銀石賽道起跑線與現役世界冠軍維斯塔潘（Max Verstappen）同框，還有讓F1迷一眼就認出的實地取景地點，包括拉斯維加斯、阿布達比與蒙札，而位於英國沃金的經典地標——麥拉倫科技中心，也將以片中小布所屬的虛擬車隊APX GP總部的樣貌亮相。

電影描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯，在90年代曾是前途無量的一級方程式新秀車手，但他的職業生涯卻因一場意外而墜入谷底。30年後他成了一名四處漂泊的受僱車手，而他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆－魯本塞凡提斯找上門來。

魯本說服桑尼給自己最後一次機會重回一級方程式賽場，幫助他拯救車隊，並挑戰成為全世界最強車手。桑尼將與隊上一心想追求極限速度的新秀車手喬許一起出賽。當引擎怒吼、賽事進入白熱化之時，桑尼過去的陰影也步步逼近，他很快就發現，在一級方程式賽場上，隊友也是你的勁敵，然而通往救贖的道路，絕非孤身一人能走完的旅程。

豪華卡司陣容還包含《伊尼舍林的女妖》奧斯卡提名女星凱瑞康頓飾演車隊賽事總監、奧斯卡得主哈維爾巴登飾演車隊老闆，還有《王冠》艾美獎得主托比亞曼齊司也參與演出。《F1》將於6月25日包括2D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X 等版本同步在台上映。

《F1》最新預告：

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