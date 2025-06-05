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娛樂 最新消息

主臥更衣間藏風水禁忌！專家點出NG設計「恐招第三者」

〔記者侯家瑜／台北報導〕在家中房間設計中，主臥通常配有一間衛浴，但主臥設有「更衣間」可要小心風水問題！神佛訊息解讀、命理專家阿谷老師指出，更衣間設在主臥，尤其是「暗門」型態的，在風水觀念中，兩人之間是很容易出現第三者的，建議不要把更衣間的門設計的跟裝潢一樣，讓它獨立出來，不然就是維持門敞開。

阿谷老師擅長風水等命理專業。（秦云殿提供）阿谷老師擅長風水等命理專業。（秦云殿提供）

阿谷老師說明，早在古代就有臥房和更衣室連在一起設計的概念，大家可以留意古裝劇中，主臥和更衣區會分成獨立兩個區塊，這種屬於分開空間的設計才是比較好的，簡單來說，臥房和更衣梳妝區分別會是2/3和1/3，這是最好的格局。

而所謂風水不好的更衣間，主要是「獨立暗房」的樣態。阿谷老師說，現代很多臥房會設計「隱藏式拉門」，推進去是更衣室或收納空間，但其實這樣的設計用在臥房，就像是夫妻有「不可告人的私密空間」，在風水概念中，兩人之間很容易出現第三者。

阿谷老師建議，如果家中臥房真的有這樣的設計，建議不要把暗門設計的跟裝潢一樣，讓它獨立出來，不然就是維持門敞開。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

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