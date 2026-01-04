宋威龍《驕陽似我》用愛打敗性張力 13場吻戲押後上場

宋威龍（右）和趙今麥主演的《驕陽似我》主打純愛浪漫。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕Netflix正在熱播的偶像劇《驕陽似我》打破偶像劇公式，男女主角通常在第8集迎來「突破性的一吻」，宋威龍在劇中追求趙今麥追了26集才獲得芳心，獲得額頭吻，在網路上引起熱烈討論，還有網友以「《驕陽似我》用愛打敗性張力」，大讚宋威龍飾演的林嶼森不用吻戲，光是純愛就完勝其他偶像劇。

宋威龍（右）和趙今麥主演的《驕陽似我》播出後討論不斷。（翻攝自網路）

由中國男星宋威龍和趙今麥主演的《驕陽似我》播出，屢創流量新高點，除了創下騰訊2024年以來偶像劇最高流量之外，《驕陽似我》也在Netflix搶下台灣收視第2名，僅次於《黑白大廚》。

宋威龍雪夜裡兩步台階當一步的踏向女主角，被封為「台階戰神」。（翻攝自網路）

《驕陽似我》播出以來最為劇迷所著迷的是宋威龍飾演的男主角林嶼森，直球且高情緒價值的告白風格圈粉無數，他對趙今麥飾演的女主角聶曦光的追求既霸氣又極度尊重，像是在雪夜裡兩步台階當一步的踏向女主角聶曦光，假扮新男友，讓她免於面對大學時期刻骨銘心暗戀的對象莊序的尷尬，因此被封為「台階戰神」。另外當他告白被拒後，那是一句「你還喜歡著別人，那有什麼問題，我讓你挑」，更被網友封為「現代戀愛天花板」。

《驕陽似我》吻戲押後上場。（翻攝自網路）

以往偶像劇有一套吸引觀眾的公式，男女主角通常在第8集會迎來「突破性的一吻」，但《驕陽似我》播到17集男女主角才輕輕的碰了一次手；到了26集，宋威龍終於追求成功，卻也只給趙今麥一個溫柔的額頭吻，直到28集才迎來浪漫一吻。這種慢慢來的戀愛進度，被粉絲形容為「林嶼森式的浪漫」，在這個凡事講求速成的年代，《驕陽似我》充滿貼心、尊重又深情的愛情反而更打動人心，也讓劇迷更期待劇組聲稱接下來會有的13場吻戲。

