陳向熙閃兵工作遭換角！劇組證實「重拍10天」損失曝光

《向流星許願的我們》劇組證實，原本陳向熙（本圖）的角色改由初孟軒演出（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕前男團SpeXial成員「Teddy」陳向熙5月因涉閃兵案，檢警調查後以新台幣28萬元交保。他演出的BL劇《向流星許願的我們》緊急把角色換成新生代男星初孟軒救火，製作人潘心慧證實原本陳向熙的角色改由初孟軒演出，但表示初孟軒原本就是演員選項之一，並非救火，而在閃兵案發生前，劇組已經拍攝了10天左右，都得全部重拍，她也透露劇組損失。

因為在陳向熙閃兵事件發生前，劇組已經拍了10天左右，潘心慧透露損失一定有，但是沒辦法說是幾位數，「因為整個劇組是拉到南部去拍，包括車子、還有人力的部分，以及前面已經拍了十天左右的帶子都要重拍。」演員李李仁、邱凱偉、鍾岳軒等人也都配合重演排程。

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潘心慧透露警察到劇組抓Teddy時，大家都很錯愕也很驚嚇，「但當下不知道發生什麼事，後來經紀人才說他們需要備詢，那劇組也是趕快調度可以先拍的部分。」大概過了一個禮拜左右，潘心慧跟經紀人聊，因為Teddy的狀況沒辦法繼續拍攝，劇組也沒辦法長時間停滯，才決定要換角。

至於初孟軒救火，潘心慧也證實，該角色確實換成初孟軒，「孟軒也不算是救火，他本來就是在選項之一，他跟鍾岳軒的私交也很好，BL劇很重視CP感，找孟軒聊聊後覺得他適合，就確定是他。」

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