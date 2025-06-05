GD紅遍全球她早預見！女星當16年死忠粉被笑「龍的傳人」

蘿莉塔曬出參加GD第一場演唱會的照片。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓流天王G-Dragon（GD，權志龍）7月將強勢登上台北小巨蛋舞台，門票一開賣便引發熱潮，原本的12、13日兩場演出火速完售，主辦單位隨後緊急加開11日場次，並分兩階段開放購票，掀起新一波搶票熱潮，有人歡呼中獎，也有人鎩羽而歸，其中就包括藝人蘿莉塔。

身為GD的鐵粉，蘿莉塔火力全開搶票，不惜親自跑到網咖「包台」，全副武裝準備攻進系統。孰料，她明明已經選好座位，畫面卻卡在無限讀取的地獄循環中，「大概過了10分鐘後她就被踢出系統」，讓她忍不住崩潰發文：「OK，我不配看GD，確定買不到，GD掰掰」。

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這已經不是她第一次挑戰失敗。蘿莉塔在3日開放會員優先購票時便搶先部署，59分59秒重整頁面、

蘿莉塔是GD骨灰級鐵粉。（翻攝自IG）

蘿莉塔透露2009年就已是GD的忠實粉絲，當年她人在韓國拜訪朋友，陰錯陽差地參加了GD人生第一場個人演唱會《Shine A Light》，在朋友帶領下站在超前排的位置，近距離見證他的現場魅力，也從那一刻成為骨灰級粉絲。演唱會結束後，她立刻跑去購入專輯與周邊，興奮之情至今仍難忘。

當時GD雖在韓國已聲勢驚人，但在台灣尚未爆紅。蘿莉塔笑說，當年自己回台後不斷向身邊朋友推薦他的音樂，還一度被戲稱是「龍的傳人」，沒想到多年後，GD果真憑藉實力與魅力席捲全球，「那時只是比別人早一步喜歡上他而已。」

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