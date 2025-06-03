晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

徐錦江靠《玉蒲團》成功娶妻 丈人沒嫌棄演三級片

徐錦江（左）90年代曾在「星爺」周星馳電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」一角走紅。（香港星島日報）徐錦江（左）90年代曾在「星爺」周星馳電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」一角走紅。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕63歲資深港星徐錦江出道逾40年，90年代曾在「星爺」周星馳電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」，並在《九品芝麻官》飾演豹捕頭，其後轉戰拍攝三級片《玉蒲團》成名。

近日徐錦江妻子殷祝平突然變高調，宣布進駐老公抖音並宣布：「未來我會在這裡，跟大家一同分享我們一家三口的小確幸和生活點點滴滴。」

他老婆近期也進駐抖音。（香港星島日報）他老婆近期也進駐抖音。（香港星島日報）

港媒報導，經過細心打扮的殷祝平，「小噴泉」髮型相當惹人注目，不少粉絲都驚喊：「她連外貌都撞臉李連杰妻子利智。」不少人留言說：「姐真是神人，帶着徐錦江這個大寶寶居然沒有抑鬱，還這麼活潑可愛。」甚至有人說：「徐錦江能娶到你，真是他一生最大的幸運，你是他人生中的陽光。」

入行逾40年徐錦江，鏡頭前常飾演惡形惡相惡人，私底下的他也有鐵漢柔情另一面。港媒報導，徐錦江和殷祝平愛情故事相當離奇，他1994年到雲南拍片，當時邊喝咖啡休息時，突然跟身旁的人說：「我慘了，我要結婚了。」原來當時窗外有一隊女兵操練行過，他一眼看中甜美的殷祝平，於是徐錦江拉工作人員上前搭訕並說：「我是演員徐錦江，明天要離開這裡了，我喜歡你，我們結婚吧！」

私底下的徐錦江相當風趣。（香港星島日報）私底下的徐錦江相當風趣。（香港星島日報）

殷祝平當時斷言地說：「這是不可能的，我從來沒有想過。」想不到半年後，2人在北京重逢，殷祝平從軍隊退役跟朋友一起找工作，剛巧徐錦江身在當地拍攝電影《飛狐外傳》，同片演員有黎明、張敏及李嘉欣，殷祝平為見偶像張敏，竟跟徐錦江再相見。

那時徐錦江又說了第一次見面時一模一樣的話：「一個星期之後的同樣時間，你去我們初遇的地方，我會在那裡等你，和你結婚。」沒想到殷祝平抱著好奇的心態赴約，雖被徐錦江打動，但她表示若要交往首先要得到爸爸同意，徐錦江竟帶了主演三級電影《玉蒲團》前去播放，當時殷祝平家中有一大票家人、親友甚至同事，徐錦江硬著頭皮播放，直到播放完畢，殷祝平父親主動上跟徐錦江說：「我看你的演出，覺得你很專業、認真的演員.....既然你將這部戲給我們看，證明你是個坦白的人，我很放心把女兒交給你。」
徐錦江和殷祝平結婚多年，即便拍過不少三級片，不過鮮有緋聞傳出，還將家中財政大權交給太太，在娛樂圈傳為佳話。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中