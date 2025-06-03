徐錦江靠《玉蒲團》成功娶妻 丈人沒嫌棄演三級片

徐錦江（左）90年代曾在「星爺」周星馳電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」一角走紅。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕63歲資深港星徐錦江出道逾40年，90年代曾在「星爺」周星馳電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」，並在《九品芝麻官》飾演豹捕頭，其後轉戰拍攝三級片《玉蒲團》成名。

近日徐錦江妻子殷祝平突然變高調，宣布進駐老公抖音並宣布：「未來我會在這裡，跟大家一同分享我們一家三口的小確幸和生活點點滴滴。」

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他老婆近期也進駐抖音。（香港星島日報）

港媒報導，經過細心打扮的殷祝平，「小噴泉」髮型相當惹人注目，不少粉絲都驚喊：「她連外貌都撞臉李連杰妻子利智。」不少人留言說：「姐真是神人，帶着徐錦江這個大寶寶居然沒有抑鬱，還這麼活潑可愛。」甚至有人說：「徐錦江能娶到你，真是他一生最大的幸運，你是他人生中的陽光。」

入行逾40年徐錦江，鏡頭前常飾演惡形惡相惡人，私底下的他也有鐵漢柔情另一面。港媒報導，徐錦江和殷祝平愛情故事相當離奇，他1994年到雲南拍片，當時邊喝咖啡休息時，突然跟身旁的人說：「我慘了，我要結婚了。」原來當時窗外有一隊女兵操練行過，他一眼看中甜美的殷祝平，於是徐錦江拉工作人員上前搭訕並說：「我是演員徐錦江，明天要離開這裡了，我喜歡你，我們結婚吧！」

私底下的徐錦江相當風趣。（香港星島日報）

殷祝平當時斷言地說：「這是不可能的，我從來沒有想過。」想不到半年後，2人在北京重逢，殷祝平從軍隊退役跟朋友一起找工作，剛巧徐錦江身在當地拍攝電影《飛狐外傳》，同片演員有黎明、張敏及李嘉欣，殷祝平為見偶像張敏，竟跟徐錦江再相見。

那時徐錦江又說了第一次見面時一模一樣的話：「一個星期之後的同樣時間，你去我們初遇的地方，我會在那裡等你，和你結婚。」沒想到殷祝平抱著好奇的心態赴約，雖被徐錦江打動，但她表示若要交往首先要得到爸爸同意，徐錦江竟帶了主演三級電影《玉蒲團》前去播放，當時殷祝平家中有一大票家人、親友甚至同事，徐錦江硬著頭皮播放，直到播放完畢，殷祝平父親主動上跟徐錦江說：「我看你的演出，覺得你很專業、認真的演員.....既然你將這部戲給我們看，證明你是個坦白的人，我很放心把女兒交給你。」

徐錦江和殷祝平結婚多年，即便拍過不少三級片，不過鮮有緋聞傳出，還將家中財政大權交給太太，在娛樂圈傳為佳話。

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