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娛樂 最新消息

許光漢三搭《鬼家人》班底 監製喊話Billkin 台泰大咖合體有望

《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢、林柏宏（右）主演。（記者陳逸寬攝）《關於我和鬼變成家人的那件事》由許光漢、林柏宏（右）主演。（記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢今天（4日）傳出在退伍後，首部作品將攜手《關於我和鬼變成家人的那件事》班底金盞花大影業推出影集，這也是雙方第三度合作，金盞花大影業監製金百倫最近受訪，透露曾想過要找許光漢與泰星Billkin合作，促成《鬼家人》台泰明翰同台。

相關新聞：許光漢確定8月退伍！第一部回歸作品曝光

監製金百倫、導演程偉豪先前就透露，目前正在拍攝關於詐騙題材的影集，只是賣關子，不願透露主角人選。今天傳出，主角正是8月即將退伍的許光漢，金盞花大影業今天回應：「下半年金盞花大影業和許光漢有一部以「詐騙」為主題的影集拍攝計畫。是程偉豪導演一直很想拍、籌備六年的作品，是一部劇情層層推進、燒腦又兼具娛樂性的混合類型影集。」

《冥婚鬧泰大》由PP Krit（右起）、Billkin主演。 （記者潘少棠攝）《冥婚鬧泰大》由PP Krit（右起）、Billkin主演。 （記者潘少棠攝）

金盞花最近才發行《鬼家人》的泰國版《冥婚鬧泰大》，《冥婚鬧泰大》由泰國人氣搭檔「BKPP」BILLKIN、PP Krit主演。金百倫接受本報專訪，透露確實想過許光漢飾演的「明翰」之後要到泰國辦案，「必須要找到明（Billkin），不覺得很好玩嗎，（找他當線人？）對啊Billkin還在當線人，這次是國際線人。」

金百倫也分享，非常希望能夠與《冥婚鬧泰大》監製班莊、導演查揚諾再次合作，這次他們一起拍了喜劇，其中的泰式笑點還有泰國的驚悚，她跟程偉豪導演都非常喜歡，「兩邊不同文化養分，搞不好台泰驚悚大亂鬥，兩地之間的神明、驚悚情節，我跟他（程偉豪）都一直在家裡亂想，我們一直煩班莊。」

泰方也非常希望能夠再次合作，此次是否能促成許光漢與Billkin同框，令粉絲相當期待。《冥婚鬧泰大》已在台上映。

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