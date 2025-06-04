許光漢確定8月退伍！第一部回歸作品曝光

許光漢去年服兵役期間，請假出席金馬獎頒獎典禮。（資料照）

〔記者蕭方綺／台北報導〕34歲許光漢去年8月入伍服替代役，成為「公益大使團」一員，這1年多他的身影不斷從網路上流出，像是他穿夾克深情獻唱《紅豆》的影片在Threads上流傳，人氣不墜，還傳出因表現良好，將提前於7月退伍，據可靠消息來源表示：「退伍的時間是8月。」打臉提前退伍的消息。

許光漢入伍前工作滿檔，不斷往返日、韓以及中國三地力拚演藝事業，還遠赴歐洲出席時裝週，連回到台灣都是馬不停蹄參加各種代言活動及戲劇記者會，還因為工作滿檔，推掉許多邀約，甚至告知對方檔期得排在一年後。當時外界把原因歸於他太紅，如今才知道是為了不讓躍起的聲勢因為服兵役中斷，才會在服役前如此拚命工作。

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他與袁澧林主演的電影《他年她日》預定今年10月中秋節上映，接下來的工作想當然也已排滿，其中第一部就是重回票房3.6億的拍攝電影《關於我和鬼變成家人的那件事》班底所推出的影集新作。

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