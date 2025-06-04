河智媛老闆被控性騷女職員 傳啦啦隊爆乳照「我也想吃豆花」判賠

監視器拍攝到詹智能彎腰，抱女職員的騷擾畫面。（女職員提供）

〔記者張瑞楨／台中報導〕簽下韓國籍啦啦隊員河智媛、禹洙漢的經紀公司「MUGEN無限夢想」，其總經理兼實際負責人詹智能，被女職員指控性騷擾，不但熊抱摸身體，甚至傳啦啦隊女隊員爆乳照片與訊息「我也想吃豆花」，台中地方法院認定詹男性騷擾5次，法官甚至質疑詹男，「病態不健康將女性身體物化之單一公司價值觀，也不能作為性騷擾的正當理由」，判決應賠償100萬元。

判決書指出，無限夢想股份有限公司（簡稱無限夢想公司）總經理兼實際負責人詹智能，被女下屬職員指控，逾越主管與下屬職場的男女互動分際，對她性騷擾，女職員說，她向無限夢想公司的法定代理人反映，但公司沒有制止，未積極採取防治性騷擾的具體措施，她決定開始蒐證後，詹男從2021年12月至2022年9月，對她性騷擾6次，侵害她身體權及人格尊嚴，造成她精神重大痛苦，依性騷擾防治法與性別工作平等法，無限夢想公司與詹男連帶賠償慰撫金共120萬元（每次20萬元）。

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這位女職員指控六項，分別為：1.詹男於2021年12月20日晚間，由她陪同與廠商餐敘時，不斷對她灌酒，趁機又抱又摟，甚至將手伸進她的衣服內撫摸背部，2.於2022年4月29日上班期間，撫摸她的臀部，又摟腰部、拉她的手，3.同年4月30日凌晨2時30分，傳簡訊「突然就很想你，想找你說說話啦」，4.又傳「寶貝，我也想吃豆花」後，旋即傳送女性吃豆花照片，但鏡頭卻著重在拍攝女性胸部，露出乳溝的影片給她，5.詹男趁她一人於辦公室時，突然從後方徒手環抱她（俗稱熊抱），6.經過她身旁時，徒手撫摸她的腰部、臀部。

詹智能傳啦啦隊女隊員爆乳照片，以及訊息「我也想吃豆花」，台中地方法院認定是性騷擾。（女職員提供）

詹男答辯說，前兩項指控，是女職員片面指述，至於其他指控，包括傳簡訊「突然就很想你，想找你說說話啦」，是他基於父愛所為，後因雙方情感交惡，女職員扭曲事實，誣指為性騷擾，詹男不否認傳露乳溝影片，但這是開玩笑，類似影像早已為他及其他員工所習慣，女職員卻斷章取義解讀為性騷擾。

台中地方法院勘驗錄影等證據，認為第1項構成性騷擾，但第2項則無法認定是性騷擾，至於傳「突然就很想你，想找你說說話啦」訊息，法官強調，詹男凌晨2時30分許，正值常人休息睡眠時段，如果是「出於父愛」，應尊重女職員健康，而非打斷女職員睡眠，況且上述訊息充滿曖昧及騷擾意味，可認定是性騷擾。

至於詹男傳「寶貝，我也想吃豆花」與女性胸部露乳溝影片，詹男辯稱影片女子，是無限夢想公司培訓的啦啦隊成員，公司員工皆已習慣類似畫面，法官認為縱係屬實，病態不健康將女性身體物化之單一公司價值觀，也不能作為性騷擾的正當理由，詹男性騷擾屬實，判決無限夢想公司與詹男應賠償女職員100萬元，可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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