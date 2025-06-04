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曾寶儀率星光卡司「回家」 深入韓國、印尼找尋心的歸屬

曾寶儀（右）邀謝盈萱一起回家。（三立提供）曾寶儀（右）邀謝盈萱一起回家。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕溫暖人心的實境節目《我們回家吧》第三季回歸，仍由曾寶儀領軍，帶領多位星光嘉賓走訪他們的故鄉或情感連結之地，重新思索「家」的意義。本季卡司陣容堅強，包括謝盈萱、蔡凡熙、婁峻碩、謝依霖、林懷民、旺福、韓國啦啦隊員安芝儇與創作歌手百白等，展開一場場誠摯的返鄉之旅。而安芝儇則選擇台灣作為「第二故鄉」取景，更凸顯節目溫柔多元的敘事風格。

曾寶儀領軍《我們回家吧》第三季。（三立提供）曾寶儀領軍《我們回家吧》第三季。（三立提供）

本季節目首度踏出國門，深入南韓與印尼，走訪（G）I-DLE成員葉舒華的家鄉首爾，以及來自印尼、現為在台移工的Diana故鄉，首度以跨國視角延伸「回家」定義。主持人曾寶儀表示，團隊從第一季就渴望拍攝移工故事，這次能成行十分感動，「台灣是多元族群社會，我們希望能用節目去碰觸不同文化的情感連結。」

談到錄製心得，曾寶儀坦言，第二季雖入圍金鐘，但播出平台轉為電視，壓力反而最大；如今第三季順利展開，她反而找回最初的單純與熱情，「是以交朋友的心情在做節目，就像回到第一季那樣自在。」此外，本季製作班底仍是默契十足的原班人馬，包括監製徐嘉凱、製作人曾國駿與節目企劃靈魂人物佳昀，共同打造出節目獨有的人文溫度。

左起瑪菲司、謝盈萱、曾寶儀。（三立提供）左起瑪菲司、謝盈萱、曾寶儀。（三立提供）

另一亮點是本季加入「禮物部部長」Mavis瑪菲司，她為每集來賓精心挑選兼具實用與意義的贈禮，甚至設計公益捐贈環節，讓回家旅程更添暖心驚喜。節目不僅記錄家鄉，更傳遞情感連結與善意回饋，讓「回家」的概念更深、更遠。

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