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台大外文系正妹認「碎了滿地」！宣布七月好消息

阿橘 Ahh G_新專輯《碎了滿地卻還閃亮的》上架（Shabbyboyz提供）阿橘 Ahh G_新專輯《碎了滿地卻還閃亮的》上架（Shabbyboyz提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕獨立創作女聲阿橘 Ahh G 畢業於台大外文系，從學生時代開始音樂創作，近年站上如台灣祭、搖滾台中等台灣一線音樂節，亦受邀前往日本福岡參與音樂節。以獨特「Neo Taipei City Pop」風格備受矚目，繼首張專輯《赴宴》後近日再推出全新個人專輯《碎了滿地卻還閃亮的》。

被譽為「學霸正妹創作才女」的阿橘 Ahh G ，在第二張專輯《碎了滿地卻還閃亮的》，除了延續她擅長的 City Pop 基調，更大膽融入饒舌與舞曲元素，細膩描繪 Z 世代在夢想、人際與情感上的拉扯與破碎，提醒聽眾在破碎後仍有尋找閃亮的可能。

阿橘 Ahh G_新專輯《碎了滿地卻還閃亮的》上架（Shabbyboyz提供）阿橘 Ahh G_新專輯《碎了滿地卻還閃亮的》上架（Shabbyboyz提供）

「《碎了滿地卻還閃亮的》像是一道牆上的警語。」從大學初入社會，阿橘回首創作與表演的這些年，在夜晚戴上耳機時，才透過一首首新歌，提醒自己「全然破壞是重建的必經過程。」阿橘 Ahh G 坦言，當身邊安定的事物逐漸崩塌，選擇誠實面對自己反而帶來創作的堅持。她明明是有諸多舒適圈可以踏進去的學霸少女，卻在創作的路上，以直接用音樂表達真實情緒。

在專輯正式發行前，阿橘 Ahh G 已經透過先行曲《留給你的寂寞》及《無能為力》引發討論，而在專輯中的其他曲目，同樣帶來不少驚喜。其中〈作息〉特別邀來同為 00 後的饒舌新星趙翊帆 ZHAOYIFAN 跨刀合作。阿橘AhhG 也預告 7 月 5 日將在北流 LIVE HOUSE D 舉辦個人專場。

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