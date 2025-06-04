大咖歌后遭痛甩！送機卻成最後一面 至今音訊全無

戴愛玲與「小賴」賴晏駒搭檔主持，首集訪問楊謹華。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鐵肺歌后」戴愛玲跨足主持，與「小賴」賴晏駒搭檔，共同為粉絲解決愛情裡的疑難雜症，戴愛玲更找來演藝圈好友輪番上陣擔任愛情顧問，解答匿名來信中的愛情困擾 ，首集迎來幸福人妻楊謹華，對談內容辛辣又溫馨。

《Dr.愛玲啊的愛情診療室》首集討論「到底戀愛該選擇？還是等待對的人出現？」戴愛玲特別邀來閨蜜楊謹華擔任愛情顧問，楊謹華分享真實戀愛觀：「我的老公就是那個對的人。」

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戴愛玲推出新專輯，與「小賴」賴晏駒搭檔特別企劃《Dr.愛玲啊的愛情診療室》。（華納音樂提供）

對比單身近五年的戴愛玲則自嘲：「我都唱壓軸，也代表對的人會比較晚出現啦！」也分享自己曾在「不對的時間，遇見對的人」，那是她唯一一段可以毫無保留做自己的戀情 ，甚至曾動念結婚，卻在一次送機後對方突然斷了聯繫，「他只傳了一句對不起，然後就消失了」，多年後仍讓她覺得是一段無法釐清的遺憾。

戴愛玲推出新專輯，這次在錄製新歌《還能愛嗎》、《愛人啊》時，錄音都唱到泛淚，歌詞正好勾起那段消失的感情。

戴愛玲回憶：「我們那時候遠距離，他常出差，我也習慣陪他去機場，托運行李、排隊、等到他進安檢口才離開，那變成一種親密的陪伴。」最後一次送機，她記得對方情緒低落、眼眶泛紅，什麼也沒說地轉身離開，無奈卻成了最後一面。

此外，節目上，楊謹華也分享與另一半的私下互動，透露會與老公一起看自己拍的親密戲，「只是親吻戲的話，會轉頭看先生，先生也會逗趣模仿戲中親嘴樣子；但比較重的情慾戲時，我自己還是會選擇閃一下。」節目最後，楊謹華也在鏡頭前甜蜜喊話：「很謝謝先生有一個帥氣又溫柔的性格。」

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