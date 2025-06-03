5G科技創新應用 阿妹、持修演唱會看得到

「新世代5G音樂展演AI&AR遙控拍攝萬人互動演唱會」計畫由民視主導有卓越成效。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕隨著全球影音產業邁向數位轉型浪潮，在文化部「5G科技影音展演創新應用補助計畫」的大力支持下，成功將新世代5G科技應用於大型演唱會，在天后張惠妹跨年演唱會與創作歌手持修的亞洲巡迴演唱會上，驗證了5G自走拍攝系統結合AI遙控與AR互動技術的卓越成效，宣告台灣娛樂展演正式邁入「智慧展演」新紀元。

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過去，演唱會現場的攝影師需肩負沉重設備，穿梭於擁擠人群或在舞台邊緣進行高風險拍攝。如今，透過5G自走拍攝系統，這些挑戰迎刃而解。該系統利用5G高頻寬和低延遲特性，實現AI遠端遙控，不僅大幅減少拍攝人力。

計畫的另一大亮點，是透過AI與AR（擴增實境）互動效果，為演唱會內容加值，本次「新世代5G音樂展演AI&AR遙控拍攝萬人互動演唱會」計畫，由文化部「5G科技影音展演創新應用補助計畫」補助，民視文化公司擔任主導，並邀請到重量級夥伴共同完成。

本計畫特別在台北大巨蛋張惠妹跨年演唱會現場進行測試。（資料照，聲動娛樂提供）

為確保技術在最高強度環境下的可靠性，本計畫特別在台北大巨蛋張惠妹跨年演唱會現場，進行了「即時線上互動AI&AR」及「5G遙控自動化拍攝」的人流及訊號干擾整合測試。在近5萬人的環境下，成功驗證了系統的承載能力與穩定性，期待應用在未來更多大型演藝活動。

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