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前夫陷插管、氣切抉擇！周遊「過去2個月陷低潮」煩心2事曝光

李朝永（左）、周遊端午節到泰國北部度假。（李朝永提供）李朝永（左）、周遊端午節到泰國北部度假。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深製作人「阿姑」周遊坦言過去2個月心情鬱悶，其實有2件事煩心，其一是家庭壓力，她前夫張育安近日住進加護病房，病情反覆，小兒子張志群焦心之外，周遊也一度陷入「是否插管、是否氣切」的抉擇中，情緒起伏難以平復；加上她和大兒子馮凱正在籌備歌舞劇，讓她直呼：「事情多、心情又煩，連打牌手氣都不好！」

李朝永（右）、周遊參觀佛寺也要勾手。（李朝永提供）李朝永（右）、周遊參觀佛寺也要勾手。（李朝永提供）

她提到這齣本土原創歌舞劇預計於8月17日在台北流行音樂中心（北流）登場，主題圍繞台灣光復至今，社會與文化的變遷中的一位成功女性家庭悲喜故事。周遊透露參與演出與工作人員共近300人，製作規模宏大，從劇本、對詞、排練到舞蹈設計，挑戰極高，她堅持場面必須最大、表現要最完美，即便馮凱擔心製作成本過高，母子經常因此爭執，經常爭得臉紅脖子粗，她仍咬牙堅持：「就算賠掉老本，也要做到觀眾滿意！」

台商總會副總會長孔祥蘭（左起）、周遊、泰北台灣同鄉會會長黃輝裕在泰國相遇。（李朝永提供）台商總會副總會長孔祥蘭（左起）、周遊、泰北台灣同鄉會會長黃輝裕在泰國相遇。（李朝永提供）

因為煩心事多，她在端午連假期間邀約幾位好友前往泰國清邁、清萊短暫渡假。沒想到甫抵機場就被當地台商認出，盛情邀請她與導演李朝永參加「泰北台灣同鄉聯誼會」的端午節活動，現場民眾熱情搶拍照、簽名留念，甚至還點唱她們當年製作的《神鵰俠侶》，掀起全場高潮。

李朝永（前排左起）、周遊、孔祥蘭和李淑貞（後）在泰國度過美好假期。（李朝永提供）李朝永（前排左起）、周遊、孔祥蘭和李淑貞（後）在泰國度過美好假期。（李朝永提供）

她也提到，接下來將前往清萊旅遊並參與社服活動，還獲「泰國台灣同鄉會」副總會長孔祥蘭邀請，前往曼谷參加7日舉辦的「海華協會端午聯歡會」，原以為是單純渡假之旅，最後竟變成「宣慰僑胞行」。她笑說：「看到旅外鄉親的熱情與思鄉情懷，我們也感觸良多。」並稱這趟歡樂泰國行讓她短暫忘卻煩憂，也再次感受到「獨樂樂不如眾樂樂」的溫暖。

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