IVE張員瑛喝西瓜烏龍 手搖飲店互槓遭炎上

韓國女團「IVE」成員張員瑛到高雄參加拼盤演唱會，指定要喝西瓜烏龍。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團「IVE」成員張員瑛到高雄參加拼盤演唱會，特別指定要喝「高雄獨有的西瓜烏龍茶」一時引發熱潮，也造成連鎖手搖飲店湧進大批粉絲瘋買跟進，造成缺貨，一杯難求。不過，之後卻有網友查找張員瑛喝的到底是哪家手搖飲店的「西瓜烏龍」爆發「手搖飲之亂」。

因為張員瑛指定喝「西瓜烏龍茶」意外引起一場手搖飲風波。（本報合成圖，翻攝自IG）

張員瑛指名喝西瓜烏龍，粉絲紛紛搶購同款飲料，由於A品牌飲料單上就有「西瓜烏龍」品項，立刻掀起搶喝熱潮，歌迷還不斷分享心得。不過B品牌手搖飲料小編則在網路留言：「買錯了，味道就不對了」，更進一步發出感謝文「謝謝員瑛幫我們介紹這杯金烏西瓜，這是一杯你可能喝一次就忘不了的味道」。火眼金睛的網友則找出B品牌在高雄沒有開店，且張員瑛直接從小港機場入境，在世運主場館開唱，沒有到台灣其他城市，應該喝的是A品牌，而非B品牌。

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張員瑛日前到高雄參加拼盤演唱會，還特別指定要喝「西瓜烏龍茶」。（翻攝自IG）

西瓜烏龍手搖飲之亂掀起後，B品牌創辦人出面緩頰，認為「當我看到員瑛分享西瓜烏龍茶的那一刻，真的很開心。因為我一直希望大家能知道－－台灣不只有珍珠奶茶，花蓮的西瓜，搭配南投的凍頂烏龍茶，也可以這麼好喝」。網友則認為西瓜汁加上烏龍茶的做法或許是由B品牌先開創，但粉絲想喝的卻是「張員瑛同款」，並不在乎誰是原創。

張員瑛日前到高雄參加拼盤演唱會。（本報資料照，讀者提供）

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