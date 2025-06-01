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太愛台灣！大咖歌王高雄路邊「指揮」交通被拍

陳奕迅高雄演唱會圓滿落幕。（My Kan提供）陳奕迅高雄演唱會圓滿落幕。（My Kan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅「FEAR and DREAMS」巡演高雄站最終場於5月31日登場，他火力全開加碼4首安可曲，演出結束後，又不捨地重返舞台，獻上第五首《十年》作為送給觀眾的壓軸禮物，今天他更曬出在馬路上「指揮」交通的影片，寫道「『南』離『南』捨，想抱緊些」，足見對於南台灣的熱愛。

陳奕迅高雄演唱會圓滿落幕。（My Kan提供）陳奕迅高雄演唱會圓滿落幕。（My Kan提供）

陳奕迅又現身高雄馬路邊。（翻攝自臉書）陳奕迅又現身高雄馬路邊。（翻攝自臉書）

Eason站在馬路邊，搞笑做出引導手勢、「指揮」摩托車轉彎，自己也笑得很開心，網友驚呼「竟然沒有人騎過去要合照和簽名」、「太可愛了」，推測這個路口要和「陳奕迅柱」一樣出名了，「又要爆紅打卡了」，有人點出這個地點應是高雄輕軌哈瑪星站前面。

相關新聞：金城武樹輸了！高雄「E神柱」登上Google成了台灣地標

陳奕迅在高雄觀光，心情相當輕鬆。（翻攝自臉書）陳奕迅在高雄觀光，心情相當輕鬆。（翻攝自臉書）

陳奕迅在高雄觀光，心情相當輕鬆。（翻攝自臉書）陳奕迅在高雄觀光，心情相當輕鬆。（翻攝自臉書）

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