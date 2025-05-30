晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金牌特務《玩火燎原》捲入神秘縱火案 《黑鳥》團隊再推超燒腦懸疑劇

金球影帝泰隆艾格頓監製並主演全新懸疑犯罪影集《玩火燎原》，挑戰演出捲入神秘縱火案的調查員。（Apple TV+ 提供）金球影帝泰隆艾格頓監製並主演全新懸疑犯罪影集《玩火燎原》，挑戰演出捲入神秘縱火案的調查員。（Apple TV+ 提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕廣受好評的Apple TV+ 犯罪驚悚影集《黑鳥》曾獲兩項艾美獎肯定，原班人馬暌違3年再度攜手打造全新懸疑犯罪影集《玩火燎原》，曾以《火箭人》榮獲金球影帝的「金牌特務」泰隆艾格頓在影集中飾演捲入神秘縱火案的調查員，同時擔任監製。

《玩火燎原》由《隔離島》、《夜行人生》知名犯罪小說家丹尼斯勒翰擔任主要創作、編劇與監製，靈感來自奧斯卡最佳紀錄片得主凱瑞安多利斯所主持的 Podcast 節目《Firebug》中的真實事件。曾於《猛禽小隊：小丑女大解放》飾演「黑金絲雀」的朱妮絲莫利特化身警探，和泰隆飾演的調查員不情願地攜手合作，一同追緝兩名連續縱火犯，調查過程逐漸陷入一場充滿扭曲與猜忌的心理攻防戰。

泰隆艾格頓（左）在影集《玩火燎原》和朱妮絲莫利特不情願地攜手合作，一同追緝兩名連續縱火犯。（Apple TV+ 提供）泰隆艾格頓（左）在影集《玩火燎原》和朱妮絲莫利特不情願地攜手合作，一同追緝兩名連續縱火犯。（Apple TV+ 提供）

影集也集合包括《而立人生》瑞夫史波、《下流正義》恩塔爾古馬巴侯懷恩、《國定殺戮日》漢娜艾蜜莉安德森、《副人之仁》艾美獎提名女星安娜克倫斯基、《美國恐怖故事》艾蒂娜波特、奧斯卡及艾美獎提名男星葛雷肯尼爾，以及艾美獎得主、《捍衛任務》約翰李古查摩等堅強卡司陣容參與演出。

《玩火燎原》將於6月27日於Apple TV+ 全球上架，當天首播前兩集，之後每週五更新集數。由英國傳奇樂團「電台司令」主唱湯姆約克譜曲並演唱的主題曲，現已上架 Apple Music 及所有串流平台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中