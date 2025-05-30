金牌特務《玩火燎原》捲入神秘縱火案 《黑鳥》團隊再推超燒腦懸疑劇

金球影帝泰隆艾格頓監製並主演全新懸疑犯罪影集《玩火燎原》，挑戰演出捲入神秘縱火案的調查員。（Apple TV+ 提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕廣受好評的Apple TV+ 犯罪驚悚影集《黑鳥》曾獲兩項艾美獎肯定，原班人馬暌違3年再度攜手打造全新懸疑犯罪影集《玩火燎原》，曾以《火箭人》榮獲金球影帝的「金牌特務」泰隆艾格頓在影集中飾演捲入神秘縱火案的調查員，同時擔任監製。

《玩火燎原》由《隔離島》、《夜行人生》知名犯罪小說家丹尼斯勒翰擔任主要創作、編劇與監製，靈感來自奧斯卡最佳紀錄片得主凱瑞安多利斯所主持的 Podcast 節目《Firebug》中的真實事件。曾於《猛禽小隊：小丑女大解放》飾演「黑金絲雀」的朱妮絲莫利特化身警探，和泰隆飾演的調查員不情願地攜手合作，一同追緝兩名連續縱火犯，調查過程逐漸陷入一場充滿扭曲與猜忌的心理攻防戰。

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泰隆艾格頓（左）在影集《玩火燎原》和朱妮絲莫利特不情願地攜手合作，一同追緝兩名連續縱火犯。（Apple TV+ 提供）

影集也集合包括《而立人生》瑞夫史波、《下流正義》恩塔爾古馬巴侯懷恩、《國定殺戮日》漢娜艾蜜莉安德森、《副人之仁》艾美獎提名女星安娜克倫斯基、《美國恐怖故事》艾蒂娜波特、奧斯卡及艾美獎提名男星葛雷肯尼爾，以及艾美獎得主、《捍衛任務》約翰李古查摩等堅強卡司陣容參與演出。

《玩火燎原》將於6月27日於Apple TV+ 全球上架，當天首播前兩集，之後每週五更新集數。由英國傳奇樂團「電台司令」主唱湯姆約克譜曲並演唱的主題曲，現已上架 Apple Music 及所有串流平台。

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