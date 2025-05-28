晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）「就讓我陪著你，就像你曾經陪我一起」 ！盤點《忘了我記得》25句催淚台詞

秦漢（右）在《忘了我記得》和謝盈萱父女情深。（Netflix提供）秦漢（右）在《忘了我記得》和謝盈萱父女情深。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／專題報導〕劉若英編導，謝盈萱、秦漢、霍建華等人主演的Netflix台劇《忘了我記得》上週上線，引發廣大觀眾討論。戲裡，謝盈萱飾演的脫口秀演員兼超商店員在面臨自己的婚姻危機，還有父親秦漢罹患失智症等人生的多重考驗之下，重新思考生活本身。

相關新聞：（專題）《忘了我記得》14位超強客串卡司掀熱議！秦漢專屬「瓊瑤哏」藏其中

謝盈萱（右）在《忘了我記得》中和霍建華陷入婚姻危機。（Netflix提供）謝盈萱（右）在《忘了我記得》中和霍建華陷入婚姻危機。（Netflix提供）

劇中有許多細膩真摯的台詞，道出每個人心中難以言喻的情感，以及種種人們選擇遺忘，卻始終記得的瞬間，像是謝盈萱有句對著秦漢說「就讓我陪著你，就像你曾經陪我一起」，讓許多人想起自己的父母，不只看見角色的掙扎與成長，也在其中找回與自己、與家人和解的力量。本報將《忘了我記得》的25段金句台詞一次盤點。

謝盈萱（右）在《忘了我記得》到醫院探望老爸秦漢，被他的冷笑話凍到翻白眼。（Netflix提供）謝盈萱（右）在《忘了我記得》到醫院探望老爸秦漢，被他的冷笑話凍到翻白眼。（Netflix提供）

催淚經典台詞1：「我從來不覺得我的爸爸會變老，但那天，我看到他的背影，我忘了，人都是一瞬間變老的。」

催淚經典台詞2：「你真的覺得遺書是寫給活人看的嗎？遺書是寫給活人偷看用的。我寫簡訊給你你都沒空看，所以我只好寫遺書了。」

催淚經典台詞3：「沒有住在一起、沒有常見面，這跟有沒有感情是沒有關係的，因為有些情感他沒有表現，但他內心是非常傷痛的。」

催淚經典台詞4：「如果真的不行回家住就行了，爸爸會養你的，你家我家，我家就是你家！」

催淚經典台詞5：「老了真的，什麼約會不約會的，不要說鼓起勇氣去愛一個人了，我連鼓起勇氣起床都辦不到。」

催淚經典台詞6：「不是笑話好不好笑，而是聽得懂這個笑話的人，已經在天上笑了。」

催淚經典台詞7：「人生就是一連串的選擇題，而我選擇我能承受的。」

謝盈萱（左二）在《忘了我記得》中和霍建華（右一）結婚當天老爸秦漢卻不見，讓他們焦急又傻眼。（Netflix提供）謝盈萱（左二）在《忘了我記得》中和霍建華（右一）結婚當天老爸秦漢卻不見，讓他們焦急又傻眼。（Netflix提供）

催淚經典台詞8：「我知道我現在越來越容易忘東忘西了，可是我不喜歡你老是把老年癡呆這個病掛在我身上，誰不會老誰不會忘記啊？等哪天我走了，你肯定也會哭哭啼啼幾天，然後慢慢地回到正常的世界，過正常的日子，或許你也會慢慢地把我忘記了。 」

催淚經典台詞9：「當一個人兩腳一蹬，居然有這麼大的好處，每個人都會說你的好話，所有回憶都變得美好。」

催淚經典台詞10：「我害怕你突然就走了，但我更害怕你一直走不了，我很不孝，對不起。」

催淚經典台詞11：「本來你說你今天有空，我們找個地方吃個飯，好好聊聊，但是年輕人的事情永遠比父母重要，我年輕的時候也是這樣對自己的父母。」

催淚經典台詞12：「別人都說他爸爸是個超人，但我爸爸是個外星人。他總說宇宙無限，人很渺小，所以要輕鬆面對這個世界！」

催淚經典台詞13：「小時候總覺得時間很多，恨不得快點長大，但不知從何開始，突然覺得時間好像再也不夠用了！」

催淚經典台詞14：「能夠一輩子幼稚也是一種成就啊！」

催淚經典台詞15：「生活越悲慘的人越適合說段子，我們需要有故事的人。」

催淚經典台詞16：「父母是無法選擇的，但是到了我們這個複雜的年紀，朋友總是自己選的吧。只有真正的好朋友才能一眼看穿我內心的憂鬱。我們可以肆無忌憚地做自己，做彼此的依靠。」

催淚經典台詞17：「如果你現在40歲了，你覺得你還有多少時間可以跟你父母相處？如果你們平均一個月就只吃一次飯好了，假如你爸媽身體狀況還好，可以活到80幾歲的話，猜猜看你們還有多少時間可以相處呢？答案是15天。然後在這15天裡，他會用一種，他已經無法控制地老去，直到再也沒有辦法為自己決定任何事。」

催淚經典台詞18：「我總說天塌下來有高人頂，你總是跟我說，高的人要是蹲下來怎麼辦？我跟你說，我會在那天上看著你的。不要怕，我會看著你的。」

催淚經典台詞19：「原來七七四十九天這個儀式，根本是給家屬拿來瞎忙用的。」

催淚經典台詞20：「你知道嗎？有時候我覺得你像一把沙子，我握在手裡面，但是我好像隨時放鬆了，你就會從我的指間裡面溜走。」

催淚經典台詞21：「你知道我很討厭你叫我，但有點久沒聽到了，你可以叫我嗎？」

催淚經典台詞22：「有些事你準備得再久，發生的時候，你的難過一點也不會少。」

謝盈萱（左起）在《忘了我記得》和劉品言、周采詩是閨密。（Netflix提供）謝盈萱（左起）在《忘了我記得》和劉品言、周采詩是閨密。（Netflix提供）

催淚經典台詞23：「有時候人終究是會被遺忘的，但是以他這麼愛耍帥的性格，如果他死後還有人記得他的話，他應該會蠻開心的，也許就是因為這個樣子所以他就能夠永遠地被記住了。」

催淚經典台詞24：「你是在做一件非常偉大的事情，因為在這世界上，要讓自己開心已經夠不容易了，你還要讓別人開心，樂樂我覺得你很棒。」

催淚經典台詞25：「爸，只要我有機會站在這裡，我將會永遠不斷地消費你。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中