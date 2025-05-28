（專題）「就讓我陪著你，就像你曾經陪我一起」 ！盤點《忘了我記得》25句催淚台詞

秦漢（右）在《忘了我記得》和謝盈萱父女情深。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／專題報導〕劉若英編導，謝盈萱、秦漢、霍建華等人主演的Netflix台劇《忘了我記得》上週上線，引發廣大觀眾討論。戲裡，謝盈萱飾演的脫口秀演員兼超商店員在面臨自己的婚姻危機，還有父親秦漢罹患失智症等人生的多重考驗之下，重新思考生活本身。

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謝盈萱（右）在《忘了我記得》中和霍建華陷入婚姻危機。（Netflix提供）

劇中有許多細膩真摯的台詞，道出每個人心中難以言喻的情感，以及種種人們選擇遺忘，卻始終記得的瞬間，像是謝盈萱有句對著秦漢說「就讓我陪著你，就像你曾經陪我一起」，讓許多人想起自己的父母，不只看見角色的掙扎與成長，也在其中找回與自己、與家人和解的力量。本報將《忘了我記得》的25段金句台詞一次盤點。

謝盈萱（右）在《忘了我記得》到醫院探望老爸秦漢，被他的冷笑話凍到翻白眼。（Netflix提供）

催淚經典台詞1：「我從來不覺得我的爸爸會變老，但那天，我看到他的背影，我忘了，人都是一瞬間變老的。」

催淚經典台詞2：「你真的覺得遺書是寫給活人看的嗎？遺書是寫給活人偷看用的。我寫簡訊給你你都沒空看，所以我只好寫遺書了。」

催淚經典台詞3：「沒有住在一起、沒有常見面，這跟有沒有感情是沒有關係的，因為有些情感他沒有表現，但他內心是非常傷痛的。」

催淚經典台詞4：「如果真的不行回家住就行了，爸爸會養你的，你家我家，我家就是你家！」

催淚經典台詞5：「老了真的，什麼約會不約會的，不要說鼓起勇氣去愛一個人了，我連鼓起勇氣起床都辦不到。」

催淚經典台詞6：「不是笑話好不好笑，而是聽得懂這個笑話的人，已經在天上笑了。」

催淚經典台詞7：「人生就是一連串的選擇題，而我選擇我能承受的。」

謝盈萱（左二）在《忘了我記得》中和霍建華（右一）結婚當天老爸秦漢卻不見，讓他們焦急又傻眼。（Netflix提供）

催淚經典台詞8：「我知道我現在越來越容易忘東忘西了，可是我不喜歡你老是把老年癡呆這個病掛在我身上，誰不會老誰不會忘記啊？等哪天我走了，你肯定也會哭哭啼啼幾天，然後慢慢地回到正常的世界，過正常的日子，或許你也會慢慢地把我忘記了。 」

催淚經典台詞9：「當一個人兩腳一蹬，居然有這麼大的好處，每個人都會說你的好話，所有回憶都變得美好。」

催淚經典台詞10：「我害怕你突然就走了，但我更害怕你一直走不了，我很不孝，對不起。」

催淚經典台詞11：「本來你說你今天有空，我們找個地方吃個飯，好好聊聊，但是年輕人的事情永遠比父母重要，我年輕的時候也是這樣對自己的父母。」

催淚經典台詞12：「別人都說他爸爸是個超人，但我爸爸是個外星人。他總說宇宙無限，人很渺小，所以要輕鬆面對這個世界！」

催淚經典台詞13：「小時候總覺得時間很多，恨不得快點長大，但不知從何開始，突然覺得時間好像再也不夠用了！」

催淚經典台詞14：「能夠一輩子幼稚也是一種成就啊！」

催淚經典台詞15：「生活越悲慘的人越適合說段子，我們需要有故事的人。」

催淚經典台詞16：「父母是無法選擇的，但是到了我們這個複雜的年紀，朋友總是自己選的吧。只有真正的好朋友才能一眼看穿我內心的憂鬱。我們可以肆無忌憚地做自己，做彼此的依靠。」

催淚經典台詞17：「如果你現在40歲了，你覺得你還有多少時間可以跟你父母相處？如果你們平均一個月就只吃一次飯好了，假如你爸媽身體狀況還好，可以活到80幾歲的話，猜猜看你們還有多少時間可以相處呢？答案是15天。然後在這15天裡，他會用一種，他已經無法控制地老去，直到再也沒有辦法為自己決定任何事。」

催淚經典台詞18：「我總說天塌下來有高人頂，你總是跟我說，高的人要是蹲下來怎麼辦？我跟你說，我會在那天上看著你的。不要怕，我會看著你的。」

催淚經典台詞19：「原來七七四十九天這個儀式，根本是給家屬拿來瞎忙用的。」

催淚經典台詞20：「你知道嗎？有時候我覺得你像一把沙子，我握在手裡面，但是我好像隨時放鬆了，你就會從我的指間裡面溜走。」

催淚經典台詞21：「你知道我很討厭你叫我，但有點久沒聽到了，你可以叫我嗎？」

催淚經典台詞22：「有些事你準備得再久，發生的時候，你的難過一點也不會少。」

謝盈萱（左起）在《忘了我記得》和劉品言、周采詩是閨密。（Netflix提供）

催淚經典台詞23：「有時候人終究是會被遺忘的，但是以他這麼愛耍帥的性格，如果他死後還有人記得他的話，他應該會蠻開心的，也許就是因為這個樣子所以他就能夠永遠地被記住了。」

催淚經典台詞24：「你是在做一件非常偉大的事情，因為在這世界上，要讓自己開心已經夠不容易了，你還要讓別人開心，樂樂我覺得你很棒。」

催淚經典台詞25：「爸，只要我有機會站在這裡，我將會永遠不斷地消費你。」

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