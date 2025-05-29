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百萬YTR Yuma昔日小王Tommy 神隱半年終於發新片

YouTuber Tommy（左）介入好友Ryu（右）與Yuma的婚姻被外界罵爆。（翻攝自IG）YouTuber Tommy（左）介入好友Ryu（右）與Yuma的婚姻被外界罵爆。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經廣受歡迎的百萬YouTuber「Ryu&Yuma」爆出婚內雙不倫，偷吃朋友妻的日籍YouTuber Tommy神隱半年，終於在今（29）日在頻道更新影片，透露自己半年來選擇沉默的理由。

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Yuma與Tommy的不倫戀爆發之後，Tommy不但公開發文向外界道歉之外，也坦言自己的確與Yuma有「特殊關係」，之後就全面停止更新社群、YouTube頻道，就這樣安靜沉澱了半年之後，今日又有動作。

Tommy沉寂半年之後，今日於YouTube頻道更新影片。（翻攝自YouTube）Tommy沉寂半年之後，今日於YouTube頻道更新影片。（翻攝自YouTube）

今天發出的影片當中，Tommy記錄自己參加和歌山縣世界遺產熊野古道7天朝聖之旅，他也在影片中坦言「這半年有很多跟自己對話的時間，重新整理思緒跟生活，靜心面對自己，調整好步驟，重新出發」。在影片中，Tommy也大幅減少自己正面曝光的畫面，取而代之的是美麗的風景，偶有出現也是背影與側面，他認為自己不只是「重新出發」更是「從心出發」。

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Tommy在影片多以側面或背影入鏡。（翻攝自YouTube）Tommy在影片多以側面或背影入鏡。（翻攝自YouTube）

介入Ruy與Yuma婚姻的事鬧得沸沸揚揚，Tommy透露，這半年來他曾經回過日本，還有觀眾認出他來，不少觀眾都是笑著跟他打招呼，並大讚「喜歡你介紹的日本旅遊影片」。仍然非常喜歡拍攝的Tommy表示，未來還是會繼續拍片，透過拍攝、剪輯分享深度的日本旅遊資訊。

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