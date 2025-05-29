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娛樂 最新消息

BTS老闆爆涉詐95億！雙面操盤遭送辦「恐重判無期徒刑」

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓娛樂龍頭HYBE近來風波不斷，旗下天團BTS成員j-hope才於上週末訪台舉辦個人演唱會，未料公司近日卻爆出震撼醜聞，HYBE創辦人兼董事長房時爀近日遭韓國金融監管機構指控，涉嫌於公司上市期間進行詐欺性不正當交易，涉案金額高達韓幣4000億韓幣（約95億台幣元），一旦罪證確立，恐面臨無期徒刑或五年以上重刑。

HYBE創辦人房時爀遭控涉嫌不正當交易。（翻攝IG）HYBE創辦人房時爀遭控涉嫌不正當交易。（翻攝IG）

調查單位掌握明確證據指出，房時爀早在2019年推動HYBE上市時，曾向既有投資人謊稱「無上市計畫」，藉此誘導他們將股份賣給由他親信設立的私募基金（PEF），而該基金與房時爀簽有分潤協議，成功在上市後瓜分巨額利潤。事實上，HYBE早在2019年11月便已簽訂會計審計協議，等同啟動IPO流程，顯示其說詞與實情不符。

監管單位認定，HYBE對外宣稱未規劃上市，卻同時遞交IPO申請，形同雙面操作，不僅涉及虛假資訊，更構成對投資人的欺瞞行為，涉案金額高達韓幣4000億韓幣。更嚴重的是，相關契約並未如實登載於官方證券申報書，涉嫌隱匿重大資訊違反《資本市場法》中「詐欺性不正當交易」條文，已正式啟動「Fast Track」緊急移送程序，由檢方與首爾警察廳同步立案調查。

HYBE方面則出面回應，強調所有交易均在合法框架下進行，並經過律師團隊審查，但韓媒與業界人士一致認為，本案恐嚴重衝擊HYBE的企業形象與市場信任，對整體韓國娛樂資本市場將造成深遠影響，倘若房時爀遭定罪，恐開啟南韓娛樂圈史上最大規模的高層司法風暴。

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