晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

呂文婉自嘲像「灌糯米腸」…網評一面倒

真的看起來像「灌糯米腸」 嗎？（翻攝自臉書）真的看起來像「灌糯米腸」 嗎？（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕行事風格向來以直率、嗆辣著稱的呂文婉，是談話性節目《新聞挖挖哇》邀請的固定來賓之一，被網友們譽為美魔女的她，經常在個人社群分享日常生活隨筆和美食旅遊感想，她今天曬出一張身穿緊身小禮服的自拍照，發文竟以「人貴有自知之明！」、「灌糯米腸」來形容自己，讓許多網友紛紛湧入留言區發表感想。

老實說，這件小禮服根本就像是為呂文婉量身訂製般合身，只是因為版型剪裁的關係，猛一看，很像被布片緊緊纏繞，身側還巧妙露出一截白皙腰身，合身程度，好像不深吸一口氣收縮小腹 ，小肉肉就會馬上溢出腰際。

呂文婉發文寫下：「人貴有自知之明！好好墊量自己幾斤幾兩重？！低估了可惜 膨脹了可憎...就如同拿了這件緊身禮服試穿...宛如“灌糯米腸”般為難自己...要是再走出簾外，更傷了人眼。」

發人深省的一段文字，可以用來指涉時事，也可以作為自省自勉的座右銘。不少網友看了直呼「明明就好看，那有灌糯米腸，妳低估了嘿！」、「噗！怎麼會傷眼，是太辣，讓人摔進愛河中。」、「好幽默的自我解嘲，有智慧啊！」、「好美喔！」、「只見小蠻腰，水水啦」……收獲滿滿「正評」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中