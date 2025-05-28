呂文婉自嘲像「灌糯米腸」…網評一面倒

真的看起來像「灌糯米腸」 嗎？（翻攝自臉書）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕行事風格向來以直率、嗆辣著稱的呂文婉，是談話性節目《新聞挖挖哇》邀請的固定來賓之一，被網友們譽為美魔女的她，經常在個人社群分享日常生活隨筆和美食旅遊感想，她今天曬出一張身穿緊身小禮服的自拍照，發文竟以「人貴有自知之明！」、「灌糯米腸」來形容自己，讓許多網友紛紛湧入留言區發表感想。

老實說，這件小禮服根本就像是為呂文婉量身訂製般合身，只是因為版型剪裁的關係，猛一看，很像被布片緊緊纏繞，身側還巧妙露出一截白皙腰身，合身程度，好像不深吸一口氣收縮小腹 ，小肉肉就會馬上溢出腰際。

請繼續往下閱讀...

呂文婉發文寫下：「人貴有自知之明！好好墊量自己幾斤幾兩重？！低估了可惜 膨脹了可憎...就如同拿了這件緊身禮服試穿...宛如“灌糯米腸”般為難自己...要是再走出簾外，更傷了人眼。」

發人深省的一段文字，可以用來指涉時事，也可以作為自省自勉的座右銘。不少網友看了直呼「明明就好看，那有灌糯米腸，妳低估了嘿！」、「噗！怎麼會傷眼，是太辣，讓人摔進愛河中。」、「好幽默的自我解嘲，有智慧啊！」、「好美喔！」、「只見小蠻腰，水水啦」……收獲滿滿「正評」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法